12到18歲性侵案 同學、男女朋友、網友占六成

台北市婦幼警察隊今天指出，根據2020年衛福部統計，未滿12歲兒童性侵害案件中，遭受家庭成員侵害的比例攀升；另外12歲以上、未滿18歲少年性侵害案件，以雙方關係為同學、網友或男女朋友的比例高居6成。

婦幼隊表示，妨害性自主案件通常具有隱密性，被害人羞於啟齒，加上關係不平等、兩情相悅等因素相合則容易形成犯罪黑數，兒童在懵懂稚齡遭受性侵害，常因求救資訊不足或親戚間息事寧人的心態而不繼續追究，等到被害人成長後想爭取自身權益時，往往超過法律追訴期限。

為有效降低兒童遇害的機會、強化早期辨識危險與事後及時依法求助的能力，婦幼警察隊建議可以從家庭、校園等與兒童保持親密互動關係的基礎，啟動三級保護機制：

第一級，教育宣導：

灌輸兒童正確的性教育知識、性自主權內涵與身體防衛意識；有必要時應告知安全使用社交軟體（臉書、IG、Line等）的方式，關心兒童使用網路及通訊軟體的時間與交友狀況，避免遭有心人士誘騙。

第二級，預防辨識：

除了教導兒童相關知識外，遇到初露端倪的犯罪情況（如網友誘騙私密照、親友或陌生人不當接觸請求等），可以利用機會教育培養辨識危險情境以及向可信任人求助的能力。

第三級，資源挹注：

若不幸遭受侵害，除了留存證據並立即報警處理外，親友或相關社會機構的正向陪伴能減少被害人的壓力、降低創傷症候群。

婦幼隊指出，為兒童營造安全成長空間，引導他們重視維護性自主權後，兒童在面臨現實情境則可以參考以下方法應變運用：

一、尊重他人身體隱私，且不逾越彼此身體界線。

二、認識向可靠親友、師長求助諮詢的管道。