快訊

議員大安森林公園宣講被婦掌摑 她丟下「我生病了」離去

網友最關注這三個月漲價的14家店！連鎖餐飲漲幅一次看

12到18歲性侵案 同學、男女朋友、網友占六成

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市婦幼警察隊今天指出，根據2020年衛福部統計，未滿12歲兒童性侵害案件中，遭受家庭成員侵害的比例攀升；另外12歲以上、未滿18歲少年性侵害案件，以雙方關係為同學、網友或男女朋友的比例高居6成。

婦幼隊表示，妨害性自主案件通常具有隱密性，被害人羞於啟齒，加上關係不平等、兩情相悅等因素相合則容易形成犯罪黑數，兒童在懵懂稚齡遭受性侵害，常因求救資訊不足或親戚間息事寧人的心態而不繼續追究，等到被害人成長後想爭取自身權益時，往往超過法律追訴期限。

為有效降低兒童遇害的機會、強化早期辨識危險與事後及時依法求助的能力，婦幼警察隊建議可以從家庭、校園等與兒童保持親密互動關係的基礎，啟動三級保護機制：

第一級，教育宣導：

灌輸兒童正確的性教育知識、性自主權內涵與身體防衛意識；有必要時應告知安全使用社交軟體（臉書、IG、Line等）的方式，關心兒童使用網路及通訊軟體的時間與交友狀況，避免遭有心人士誘騙。

第二級，預防辨識：

除了教導兒童相關知識外，遇到初露端倪的犯罪情況（如網友誘騙私密照、親友或陌生人不當接觸請求等），可以利用機會教育培養辨識危險情境以及向可信任人求助的能力。

第三級，資源挹注：

若不幸遭受侵害，除了留存證據並立即報警處理外，親友或相關社會機構的正向陪伴能減少被害人的壓力、降低創傷症候群。

婦幼隊指出，為兒童營造安全成長空間，引導他們重視維護性自主權後，兒童在面臨現實情境則可以參考以下方法應變運用：

一、尊重他人身體隱私，且不逾越彼此身體界線。

二、認識向可靠親友、師長求助諮詢的管道。

三、練習求救，隨身攜帶哨子、警報器等防身用品，當遭遇強迫威脅時可引起行人注意趁機脫險。

台北市婦幼隊建議，防範兒童性侵害案件，可教育、啟動三級保護機制。記者廖炳棋/翻攝
台北市婦幼隊建議，防範兒童性侵害案件，可教育、啟動三級保護機制。記者廖炳棋/翻攝

性侵 警察

延伸閱讀

5年漫長法律戰 美國體操隊狼醫案和解金約107億

她接獲電話領43萬在家等書記官 交付前這動作保住積蓄

13歲女被迫賣淫 嫖客心疼施救「自己也是人父」

玩手遊誤信詐騙儲值網 連續儲值13次未成遭詐十多萬

相關新聞

流光鋼琴募資2543萬遲未出貨 負責人稱沒錢退款

超橘白公司近期在嘖嘖募資平台發起「Meteo流光學習鋼琴」專案，募資總額高達2543萬餘元，遭投訴遲未交貨。北市主任消保...

進站不掃QR Code 台鐵自家人在苗栗車站引爆肢體衝突

苗栗火車站11月下旬發生鐵路局局本部員工要進站搭車卻不配合掃QR Code的情事，結果與值班的李姓站務員發生肢體衝突，過...

台中男深夜約女聊天突遭2男持刀砍傷 警全力追緝中

台中施姓男子今日清晨5時許，於西屯區福上巷的騎樓下遭人砍傷，造成施男頭部、左手臂及腹部受傷，警方獲報後立即啟動快打，但犯...

獨／與家人吵架！新北男涉揮刀 母重傷送醫不治 姊輕傷

新北市一名患有思覺失調症的張姓男子，今早與家人發生爭吵，涉嫌揮刀逞凶，造成母親重傷昏迷，姊姊為阻止弟弟其手臂也遭劃傷，均...

影／網路買槍到手才4小時 騎士衝撞路檢點當場被逮

新北市林姓男子日前在網路購買改造手槍，才到手才4小時，騎車行經板橋區大漢橋，涉嫌衝撞警方路檢點當場被欄下，方在機車置物箱...

影／唱完歌巧遇仇人上酒店 門口埋伏持刀狂砍

林姓男子凌晨從台北市林森北路一間位在5樓的酒店離開，在1樓門口遭3人砍殺，林跑回大樓內躲避，警方趕抵將他救出送醫，並通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。