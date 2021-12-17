進站不掃QR Code 台鐵自家人在苗栗車站引爆肢體衝突

苗栗火車站11月下旬發生鐵路局局本部員工要進站搭車卻不配合掃QR Code的情事，結果與值班的李姓站務員發生肢體衝突，過程被民眾拍下影片投訴媒體。針對這起「自家人」的衝突，站方表示雙方已和解，李姓站務員執勤認真，運務段與站方在第二天就前往慰問。

李姓站務員今年初因為阻擋一對逃票的夫婦，遭對方掐脖、推撞閘門，不料這次卻與自家人發生衝突。

衝突事件發生在11月23日晚間10點20分左右，當時有5名台鐵員工要進站到月台搭車，但其中2名男子未配合掃QR Code，與李姓站務員發生口角，隨後演變成肢體衝突，苗栗鐵路派出所員警獲報趕來處理，將雙方當事人帶回製作筆錄。