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進站不掃QR Code 台鐵自家人在苗栗車站引爆肢體衝突
苗栗火車站11月下旬發生鐵路局局本部員工要進站搭車卻不配合掃QR Code的情事，結果與值班的李姓站務員發生肢體衝突，過程被民眾拍下影片投訴媒體。針對這起「自家人」的衝突，站方表示雙方已和解，李姓站務員執勤認真，運務段與站方在第二天就前往慰問。
李姓站務員今年初因為阻擋一對逃票的夫婦，遭對方掐脖、推撞閘門，不料這次卻與自家人發生衝突。
衝突事件發生在11月23日晚間10點20分左右，當時有5名台鐵員工要進站到月台搭車，但其中2名男子未配合掃QR Code，與李姓站務員發生口角，隨後演變成肢體衝突，苗栗鐵路派出所員警獲報趕來處理，將雙方當事人帶回製作筆錄。
站方表示，李姓站務員當天擔任「防疫小天使」，5名台鐵外單位人員要進站，但其中2人未配合刷QR Code引起肢體衝突，事後雙方在運務段已和解；目前旅客進站須戴口罩並配合實聯制，如果是多名同伴進站，可由其中1人代表，其他加1、加2即可，但未刷QR Code也並無罰則。李姓站務員平日工作認真，當時也是按規定要求進站人員刷QR Code，提醒進站民眾不論是旅客或台鐵員工，務必遵守並配合站務人員的防疫措施。
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