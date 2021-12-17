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影／唱完歌巧遇仇人上酒店 門口埋伏持刀狂砍

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

林姓男子凌晨從台北市林森北路一間位在5樓的酒店離開，在1樓門口遭3人砍殺，林跑回大樓內躲避，警方趕抵將他救出送醫，並通知已逃逸的3人到案。3人供稱之前在新北市遭林誤砍，才報復，警方詢後依殺人未遂、妨害秩序罪嫌送辦。

警方調查，25歲林男今天凌晨從中山區的酒店搭電梯下樓，在門口遭24歲蔡姓男子、23歲楊姓男子、24歲邵姓男子持刀追砍，林四肢中刀，往大樓內跑躲避，3嫌離開現場。

警方獲報趕抵將林送醫，發現他身上多處刀傷，並火速查緝3嫌，通知到案。

3嫌清晨6點到案供稱，之前在新北市遭林男一幫人持刀誤砍，今晨從錦州街上的好樂迪KTV唱完歌，在路上巧遇林，發現他要去酒店，便在樓下等待，果然等到林下樓，持刀砍傷報復。

警方認為林及3嫌不認識，是3嫌認出林男長相，詢後依殺人未遂、妨害秩序罪嫌送辦，林經救治後無生命危險。

3嫌在1樓門口等到林下樓，持刀將林四肢砍傷。記者蔡翼謙／翻攝
3嫌在1樓門口等到林下樓，持刀將林四肢砍傷。記者蔡翼謙／翻攝

酒店 殺人

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