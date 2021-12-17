流光鋼琴募資2543萬遲未出貨 負責人稱沒錢退款

超橘白公司近期在嘖嘖募資平台發起「Meteo流光學習鋼琴」專案，募資總額高達2543萬餘元，遭投訴遲未交貨。北市主任消保官楊麗萍今受訪時表示，蔡姓負責人說因精密料件、組裝器材與外殼出貨出問題，才會遲延出貨，更坦言無資金能退款；楊麗萍說，消費者可透過嘖嘖募資平台請求退款外，使用信用卡付款儘速向發卡銀行申請爭議帳款處理。

北市法務局今日發布消費警訊指出，由「超橘白股份有限公司」在嘖嘖募資平台發起「Meteo流光學習鋼琴」專案，募資總額高達2543萬餘元，遭投訴遲未交貨，且公司一再公告出貨延期，法務局統計自11月30日起已接獲21筆消費申訴。

法務局日前通知蔡姓負責人與嘖嘖平台說明，楊麗萍表示，Meteo流光學習鋼琴以每台價格約1萬5000元，共獲1714筆贊助，蔡姓負責人聲稱有部分精密料件、組裝器材供應廠商出問題，有更換廠商，所以才導致組裝時程拖延，外殼採購也跟者延遲。

楊麗萍也說，蔡姓負責人當場就明言「沒有資金退款」，消保官也有要求嘖嘖平台與負責人要儘速協調是否有方式解決消費爭議，包括盡快出貨、資金挹注、退款等，將由2家業者協調討論。

楊麗萍呼籲，消費者除透過嘖嘖募資平台請求退款外，若使用信用卡付款，可儘速向發卡銀行申請爭議帳款處理，又爭議帳款有申請期限，且申請過程中各家發卡銀行所需相關資料不同，資料詳備度將影響申請結果，也能考慮向法院聲請核發支付命令，以維護自身權益。