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雲林快速道路竟撞到大棧板 警察助他解除危機
雲林縣洪姓男子昨天開車上班途中，行經台61線快速道路北上246.7K處，路中出現一塊掉落路面的棧板，他閃避不及直接撞上，右前輪胎爆裂，他趕緊將車子駛向路肩並報警。北港分局金湖派出所員警趕往現場，快速清除道路障礙，並協助聯繫保養場幫忙換輪胎，讓洪男繼續趕路上班。
洪姓男子昨天開車要到麥寮六輕上班，途中行經61線快速道路口湖段時，忽然看到路中有一塊大棧板，因閃躲不及，直接碾撞棧板，致右前車輪爆胎，車子失控，險釀成意外事故。
洪姓駕駛利用餘速將車輛駛向路肩，動彈不得，金湖派出所警員楊宗翰趕到，因當時正逢上下班時間，車輛多，警員連忙開啟巡邏車警示燈，擺放三角錐管制交通，由於洪男的車內沒有備胎，他又急著上班，員警也馬上幫忙就近聯繫保養廠來幫忙換胎，讓他繼續趕路上班。
警方除通知水上公路段人員設法清查掉落物的車輛依法究責，並請人趕緊清除路面遺落物，才讓交通恢正常，也幸未有人受傷。金湖派出所副所長吳濟華表示，快速道路車速快，小物件散落都可能釀成大事故，甚至帶來傷亡慘劇，呼籲車輛駕駛務必綁牢所載運的物品。
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