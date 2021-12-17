影／屏東兩竊嫌頻偷農藥 但因實名制無處銷贓被查獲

屏東縣林邊鄉有「黑珍珠蓮霧故鄉」的美稱，10月初卻傳出多起蓮霧園存放倉庫的農藥遭竊案，因發生地位處偏僻陷入膠著，警方歷時2個月追查，先後逮捕分住潮州鎮和新園鄉的2名竊嫌，起出上百包、價值近10萬元農藥；警方查出，2人原打算賣給農藥行，不知現行規定買賣農藥需實名制，農藥行不收來歷不明的農藥，只好囤著，案依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

林邊鄉2個月前傳出多起蓮霧園倉庫內農藥遭竊案，當時蓮霧尚未開採，竊嫌卻鎖定農藥及部分農機具和肥料，果農人心惶惶，也讓警方錯愕，因發生案件處所皆在偏僻農園的工寮，初期偵辦難有進展，警方除派員採證鑑識並調閱路口監視器，歷時2個多月追查，終於掌握56歲的王姓及41歲的余姓男子涉有重嫌，向屏東地檢署聲請搜索票。