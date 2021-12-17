影／屏東兩竊嫌頻偷農藥 但因實名制無處銷贓被查獲
屏東縣林邊鄉有「黑珍珠蓮霧故鄉」的美稱，10月初卻傳出多起蓮霧園存放倉庫的農藥遭竊案，因發生地位處偏僻陷入膠著，警方歷時2個月追查，先後逮捕分住潮州鎮和新園鄉的2名竊嫌，起出上百包、價值近10萬元農藥；警方查出，2人原打算賣給農藥行，不知現行規定買賣農藥需實名制，農藥行不收來歷不明的農藥，只好囤著，案依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。
林邊鄉2個月前傳出多起蓮霧園倉庫內農藥遭竊案，當時蓮霧尚未開採，竊嫌卻鎖定農藥及部分農機具和肥料，果農人心惶惶，也讓警方錯愕，因發生案件處所皆在偏僻農園的工寮，初期偵辦難有進展，警方除派員採證鑑識並調閱路口監視器，歷時2個多月追查，終於掌握56歲的王姓及41歲的余姓男子涉有重嫌，向屏東地檢署聲請搜索票。
警方在王姓男子的工寮起出上百包農藥，2人供稱，得知農藥將隨蓮霧產季接近開始漲價，農民會提早購買預置農藥儲放蓮霧園倉庫降低成本，於是鎖利用夜間到林邊偏遠蓮霧園倉庫偷農藥， 行法令規定買賣農藥需實名制，農藥行不收來歷不明的農藥，銷贓無門，偷來的農藥、肥料只能自己囤著。警方說，2人都有竊盜前科，無固定工作，研判有嗑藥習慣企圖行竊變現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言