偷百包農藥想轉賣 實名制無處銷贓遭逮
屏東縣林邊鄉蓮霧進入產季，2名竊賊偷了上百包的農藥企圖轉賣，卻因農委會實施買賣農藥需實名制而無處銷贓，最後遭到警方逮捕，依竊盜罪嫌移送偵辦。
今年10月初，屏東東港分局警方接獲林邊鄉接連發生數起蓮霧園倉庫內農藥遭竊，立即派員前往採證鑑識及調閱路口監視器，由於案件發生地均在偏僻地域，專案小組鍥而不捨，歷經2個多月的偵辦，掌握王姓、余姓兩人涉案嫌疑重大。
警方調查，蓮霧產季將至，農民會提早購買農藥儲放以降低農作成本，兩名竊嫌了解農民習性後認有機可乘，利用夜間到林邊偏遠蓮霧園倉庫行竊。
警方表示，由於農委會規定買賣農藥需實名制，一般農藥行不願收來歷不明農藥，竊嫌銷贓無門。警方清查後發現有多達100多包的農藥，市價約新台幣8萬元不等，查扣到案後分別由被害人領回，全案依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
林邊鄉農會總幹事黃金順表示，近期因為受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，進口農藥的航運成本拉升，加上蓮霧產季已經在12月初開跑，導致國內農藥價格上漲2至3成。
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