台中男深夜約女聊天突遭2男持刀砍傷 警全力追緝中

台中施姓男子今日清晨5時許，於西屯區福上巷的騎樓下遭人砍傷，造成施男頭部、左手臂及腹部受傷，警方獲報後立即啟動快打，但犯嫌已逃離現場，目前已成立專案小組，掌握到涉案車輛追緝中。

施男(29歲)今日清晨5時許，在西屯區福上巷與蔡姓女子(28歲)約聊天，聊到正開心時，一旁突然停下一台白色賓士車，2名男子衝下車，手持菜刀就向施男揮舞，鮮血流淌一地，導致他頭部、左手臂及腹部受傷，意識清楚，由救護人員送往醫院急救；警方獲報後，立即啟動快打，出動11名警力趕往現場，但犯嫌已逃離，目前已掌握涉案車輛，全力追緝中。

經查，施男感情狀態較為複雜，此次案發原因疑似是感情糾紛，但施男仍在醫院救治中，詳細原因仍有待調查，而蔡女也表示不認識2名犯嫌，對案發原因也不了解。