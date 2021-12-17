獨／與家人吵架！思覺失調男涉揮刀 母重傷昏迷姊輕傷
新北市一名患有思覺失調症的張姓男子，今早與家人發生爭吵，涉嫌揮刀逞凶，造成母親重傷昏迷，姊姊為阻止弟弟其手臂也遭劃傷，均送醫搶救中，張男目前已被警方帶返警局偵訊中。
新北市驚傳家庭悲劇！住在中和區、患有思覺失調症的張姓男子（42歲）今天上午9 時許，疑似不滿母親余女（68歲）不讓他在家中抽菸，竟情緒失控暴怒，涉嫌持刀刺傷母親腹部，張男姊姊（44歲）見狀上前阻止，右手臂遭劃傷後，急忙打110報警求救。
警方獲報到場，發現腹部受到刀傷的張母疑大量失血，當場昏迷不醒，與張男姊姊二人都由救護車送往雙和醫院急救中，並當場逮捕涉嫌持刀逞凶的張男，目前已帶返警局了解案發經過情形。警詢後將依殺人未遂及傷害罪嫌移送檢方偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言