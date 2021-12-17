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獨／與家人吵架！思覺失調男涉揮刀 母重傷昏迷姊輕傷

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市一名患有思覺失調症的張姓男子，今早與家人發生爭吵，涉嫌揮刀逞凶，造成母親重傷昏迷，姊姊為阻止弟弟其手臂也遭劃傷，均送醫搶救中，張男目前已被警方帶返警局偵訊中。

新北市驚傳家庭悲劇！住在中和區、患有思覺失調症的張姓男子（42歲）今天上午9 時許，疑似不滿母親余女（68歲）不讓他在家中抽菸，竟情緒失控暴怒，涉嫌持刀刺傷母親腹部，張男姊姊（44歲）見狀上前阻止，右手臂遭劃傷後，急忙打110報警求救。

警方獲報到場，發現腹部受到刀傷的張母疑大量失血，當場昏迷不醒，與張男姊姊二人都由救護車送往雙和醫院急救中，並當場逮捕涉嫌持刀逞凶的張男，目前已帶返警局了解案發經過情形。警詢後將依殺人未遂及傷害罪嫌移送檢方偵辦。

與家人吵架，新北市一名患有失覺失調症張姓男子今早涉嫌揮刀，造成母親重傷昏迷，姊姊為阻止弟弟其手臂也遭劃傷，二人均送醫搶救中，張男目前已被警方帶返警局偵訊中。圖／報系資料照
與家人吵架，新北市一名患有失覺失調症張姓男子今早涉嫌揮刀，造成母親重傷昏迷，姊姊為阻止弟弟其手臂也遭劃傷，二人均送醫搶救中，張男目前已被警方帶返警局偵訊中。圖／報系資料照

思覺失調症 抽菸

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