獨／與家人吵架！思覺失調男涉揮刀 母重傷昏迷姊輕傷

新北市一名患有思覺失調症的張姓男子，今早與家人發生爭吵，涉嫌揮刀逞凶，造成母親重傷昏迷，姊姊為阻止弟弟其手臂也遭劃傷，均送醫搶救中，張男目前已被警方帶返警局偵訊中。

新北市驚傳家庭悲劇！住在中和區、患有思覺失調症的張姓男子（42歲）今天上午9 時許，疑似不滿母親余女（68歲）不讓他在家中抽菸，竟情緒失控暴怒，涉嫌持刀刺傷母親腹部，張男姊姊（44歲）見狀上前阻止，右手臂遭劃傷後，急忙打110報警求救。