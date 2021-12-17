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借星巴克廁所落地窗誤當成門 自撞臉還告店家過失傷害

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園何姓婦人到星巴克借廁所，離開時誤認落地窗是出口，臉直接撞上，導致鼻子、臉瘀青挫傷還對店經理提告過失傷害；檢方發現落地窗與大門有明顯差異，客觀足以辨識且何未遵動線，檢方認為，若疏於自我注意日常風險、輕率生活舉措，不能任意推由他人負責，認定經理無過失不起訴。

何婦控訴，她今年4月10日中午到桃園1間星巴克借廁所時，店家卻沒在1樓出入口旁的落地窗設醒目標誌，導致她誤認該片落地窗是出口，要離去前整個人撞上玻璃，造成臉部、鼻子多處瘀青挫傷，對店經理提告過失傷害罪嫌。

經理矢口否認犯行，檢方勘驗監視器畫面，發現何離開時確實是以臉部直接撞擊星巴克門市落地窗致傷，但根據現場照片，可見該片落地窗沒有裝設任何門把，四周有明顯支撐玻璃牆面的黑色門框，右側也擺放數張餐桌、椅子，客觀上足以辨識非出入口。

檢方認為，根據店內陳設並非毫無警示作用，反而是何沒有依循進入店內的動線離去；此外，日常生活環境本存在各種風險，舉凡走路未注意自撞牆柱、上下樓梯未留意踩空，或地面溼滑為謹慎步履而跌倒等。

檢方說，若疏於日常風險的自我注意，或輕率日常生活舉措的行為，即屬對已義務之違反，而應自我承擔風險，並非可任意推由他人負責，難認星巴克店內設置、管理有何疏失。

另外，店經理非星巴克實際行為人，案發時也未在場，並無事實上監督可能，無法僅因這次偶發結果，就直接認定經理的業務和何婦受傷有因果關係，偵結予以經理不起訴。

檢方認為，若疏於自我注意日常風險、輕率生活舉措，不能任意推由他人負責，認定星巴克經理無過失不起訴。記者曾健祐／攝影
檢方認為，若疏於自我注意日常風險、輕率生活舉措，不能任意推由他人負責，認定星巴克經理無過失不起訴。記者曾健祐／攝影

星巴克 桃園

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