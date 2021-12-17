韓國神父為父治病救命錢遭竊 苗栗警台東逮賊

苗栗縣大湖鄉天主堂一名韓國籍李姓神父，12日上午在教堂做禮拜時，宿舍遭竊賊侵入，偷走美金1萬元及台幣8萬多元，這筆積蓄是李姓神父準備帶回韓國為父親治病用，不料「救命錢」被偷走，他身為家中獨子，自覺「不孝」並愧對家鄉老父，全案引起教友關切，大湖警分局抽絲剝繭查出張姓男子涉嫌，遠赴台東將竊賊逮捕，也追回神父為老父治病準備的救命錢。

李姓神父遭竊後，教友紛紛關心，也協助撥打110報案，苗栗縣警局長周煥興獲悉後指示大湖分局與警察局科技偵查隊組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦， 專案小組運用科技偵查技巧，迅速掌握竊嫌特徵及作案交通工具，鎖定設籍高雄市有多次侵入教堂、學校行竊的41歲張姓男子。

警方查出他當天趁李姓神父周日做禮拜之際，侵入神父的宿舍行竊，得手後匆忙駕車逃逸，專案小組鍥而不捨追查，昨天張姓竊嫌現蹤在台東市老家，立即通報轄區台東分局偵查隊支援，將竊嫌逮獲。

「謝謝台灣的警察！」李姓神父為老父存的救命錢被找回，他親赴大湖分局領回並致謝，強調他身為外國人，在台灣遇到困難時，同樣受到警察重視，且態度良好，辦案積極，回國後要廣向韓國民眾宣傳台灣警察「一級棒」。