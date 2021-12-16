聽新聞
test
0:00 / 0:00
他突接電話「爸爸對不起你」 2小時後父陳屍樓梯間
台中市北屯區周姓男子今天下午陳屍透天厝樓梯間，警、消到場時，周已明顯死亡，與周同住的未成年小兒子是發現人，但不知父親為何尋短。據查，死者在案發前有撥手機給在雲林讀大學的兒子，經聯繫後周大兒子透露，父親僅打手機提到「爸爸對不起你」，但無透露尋短意圖，知道父親陳屍住處也很震驚，全案明天報請檢察官相驗，釐清死因。
據查，周姓男子年約40多歲，育有兩子，與妻子已離婚，住在北屯區崇德一路的透天厝，房子還登記在前妻名下，大兒子在雲林念大學，而小兒子未成年還與周同住，周患有憂鬱症，有到醫院就醫的紀錄。
今天下午4時許，周的小兒子發現周陳屍在住處一、二樓的樓梯間，頸部有繩索，周小兒子不斷叫喚父親，但都沒有回應，嚇得趕緊打電話給在雲林念大學的哥哥求助，周大兒子得知後，趕緊通報警、消到場，經消防人員確認，周已明顯死亡，沒有送醫，交由轄區派出所處理。
死者的大兒子透露，父親在案發前有打電話給他，有提到「爸爸對不起你」，但他沒有多作聯想，沒想到事隔約2個小時，接到弟弟電話時，父親已陳屍在家裡。
警方調查，現場並無外力破壞、打鬥痕跡，死者除頸部外，無明顯外傷，案發現場也無留有遺書、藥物，全案將聯絡死者家人，製作筆錄，並在明天報請檢察官相驗，釐清死者死因。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言