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他突接電話「爸爸對不起你」 2小時後父陳屍樓梯間

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區周姓男子今天下午陳屍透天厝樓梯間，警、消到場時，周已明顯死亡，與周同住的未成年小兒子是發現人，但不知父親為何尋短。據查，死者在案發前有撥手機給在雲林讀大學的兒子，經聯繫後周大兒子透露，父親僅打手機提到「爸爸對不起你」，但無透露尋短意圖，知道父親陳屍住處也很震驚，全案明天報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，周姓男子年約40多歲，育有兩子，與妻子已離婚，住在北屯區崇德一路的透天厝，房子還登記在前妻名下，大兒子在雲林念大學，而小兒子未成年還與周同住，周患有憂鬱症，有到醫院就醫的紀錄。

今天下午4時許，周的小兒子發現周陳屍在住處一、二樓的樓梯間，頸部有繩索，周小兒子不斷叫喚父親，但都沒有回應，嚇得趕緊打電話給在雲林念大學的哥哥求助，周大兒子得知後，趕緊通報警、消到場，經消防人員確認，周已明顯死亡，沒有送醫，交由轄區派出所處理。

死者的大兒子透露，父親在案發前有打電話給他，有提到「爸爸對不起你」，但他沒有多作聯想，沒想到事隔約2個小時，接到弟弟電話時，父親已陳屍在家裡。

警方調查，現場並無外力破壞、打鬥痕跡，死者除頸部外，無明顯外傷，案發現場也無留有遺書、藥物，全案將聯絡死者家人，製作筆錄，並在明天報請檢察官相驗，釐清死者死因。

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台中市周姓男子在今天下午被家人發現陳屍在透天厝的樓梯間，警方明天將報請檢察官相驗，釐清死因。圖／報系資料照
台中市周姓男子在今天下午被家人發現陳屍在透天厝的樓梯間，警方明天將報請檢察官相驗，釐清死因。圖／報系資料照

雲林 未成年 檢察官 憂鬱症

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