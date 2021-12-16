男遭「海外親友」騙得團團轉 銀行行員機警守住250萬
台北市中正一分局警方日前接連與轄內銀行聯手阻詐，其中詐騙集團透過「假親友」手法行騙，被害人差點將250萬元積蓄匯出，所幸警方與銀行合作攔阻才未受騙，警方近日特別到銀行頒發感謝狀，同時呼籲民眾慎防詐騙，遇有可疑來電應立即撥打110或165專線查證。
中正一分局表示，年約60歲的汪姓男子接獲「假檢警」來電，指汪男金融帳戶涉及刑案，要匯出40萬元到指定帳戶，否則將被依法送辦，經兆豐銀行城中分行行員攔阻成功；59歲徐姓男子則在網路上結識陌生網友，對方以「假交友」手法祭出甜蜜攻勢，要求徐男匯出8萬元作為定情基金，所幸北門郵局人員機警攔阻。
另，42歲鄭姓男子接獲不明來電誆稱是「海外的親友」，急需鄭男匯出250萬元救急，經國泰世華銀行台北分行行員攔阻，才未將巨款匯出。
警方表示，除上述假檢警、假交友、假親友等詐騙手法，近期也常見詐騙集團以假交友結合假投資手法行騙，影響民眾財產安全甚巨，呼籲民眾接獲不明來電或網路訊息，務必撥打110或165專線查證，避免受騙上當；警方也特別感謝金融機構配合執行關懷提問，遇有異狀通報警方處理，保住民眾財產。
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