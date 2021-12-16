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新竹關西傳攤車闖民宅對老人推銷肉圓 警：有事報警

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣關西鎮近日出現有業者開著攤車沿街叫賣冷凍食品，居民稱對方會佯裝提供試吃，見屋中只有老人家好欺負，再強行拿著商品進屋，還直接塞進冰箱，強迫銷售收錢，讓家中長者飽受驚嚇，不少關西居民都上網反映有遇過，互相提醒要注意，警方則表示如遇強闖民宅的情況，民眾應直接報警求助。

據民眾上網在地方臉書社團爆料指出，該業者是開著小貨車沿街兜售，見老人家獨自在家，便會拿出肉圓給老人家試吃，並且推銷冷凍肉圓，被拒絕後還會說要送蒸籠，直接把蒸籠交給試吃的老人家，接著不等老人家同意購買，便逕直提著2袋冷凍肉圓進屋，還直闖廚房塞入冰箱冷凍庫。

據該民眾指出，就算家中老人家不斷拒絕說不需要、試圖阻攔，對方還會嘴巴上說著「沒關係」，似乎裝成很熱心的樣子，甚至從貨車上不斷拿商品進屋內冰箱冷凍，就算冰箱冰不下還會把冰箱內的物品取出繼續冰，嚇壞獨自在家的老人家。

Po文一出引起許多關西民眾熱烈討論，嚇壞不少人，還有民眾擔心詢問，不明白業者究竟如何強迫推銷，是不是把肉圓塞到民眾嘴裡；不少人則表示有遇過，還指稱業者不只賣肉圓，還有賣枝仔冰及抓餅等，因為會熱情請人試吃，再拿出商品要人購買，許多老實的老人家吃了試吃品，也就不好意思拒絕，被強迫推銷成功。

新埔警分局就表示，民眾如果遇上上門強迫推銷，不需要的話一定要堅持拒絕，如果業者還硬闖民宅，出現直接把商品塞入冰箱的行為，民眾可以立刻報警，讓員警到場處理。

民眾在網路Po文稱有攤車強迫試吃推銷，還提著商品闖入民宅強迫購買。圖／翻攝自臉書社團「關西人」
民眾在網路Po文稱有攤車強迫試吃推銷，還提著商品闖入民宅強迫購買。圖／翻攝自臉書社團「關西人」

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