台中曳引車吊桿疑未收好 勾斷路口電桿無人傷

台中林姓男子今天駕駛營業曳引車，行經烏日區一處路口時，疑因車上吊桿未收好，勾斷路口電線及監視器共4支電桿，號誌因此故障，幸事故無人員受傷，案發原因待警方調查釐清。

台中市警察局烏日分局今天告訴中央社記者，今天下午2時19分獲報，烏日區榮和路與健行路口，有一輛曳引車經過時，發生車上吊桿勾斷路口電桿的意外事故，警方獲報到場處理。

警方初步調查，57歲林姓男子案發當時，駕駛營業曳引車沿榮和路往北行駛，至健行路口時疑因車上吊桿未收好，勾斷路口電線及監視器共4支電桿，導致號誌不能運作，警方到場疏導交通，事故無人受傷，林男經酒測無酒精反應。

警方呼籲，用路人駕駛營業曳引車輛於道路上，務必檢查吊桿及貨物是否有收置良好，以避免類似車禍再發生。