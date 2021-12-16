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北市工地遭丟假炸彈 曾屢遭黑衣人恐嚇停工還揚言開槍

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區一處工地今午遭人闖入安置貌似土製炸藥的異物，正午休用餐的工人見狀急忙報警，警方介入後人工破壞該物，確認不含火藥，不排除是工地土方糾紛引來有心人報復，目前正循線查緝當中。

轄區萬華分局下午1時獲報，中華路二段、484巷口的工地遭不明人士闖入，以磁鐵、雙面膠將貌似土製炸藥的異物沾黏在一具怪手上，旋即搭車逃離現場，現場工人當時正在午休吃便當，見狀嚇得報警處理。

轄區員警獲悉後不敢大意，派員封鎖現場，通報消防局布置水線，並聯繫刑事警察局防爆小組到場支援，經X光機掃瞄，該異物無火藥，人工引爆、破壞後，現場情況解除。

現場工人透露，該處交通四通八達，正施建住宅建物，今年12月開工後，卻屢遭不明人士阻攔，第一次就來了3輛車，下來一堆人，自稱地方人士「二四」，每次都來干擾施工，「感覺是來討規費的」，雖提及「不是要為難工人」，但揚言「如果繼續施工我下次來就開槍！」一名工人說，「搞成這樣我在這工作都心驚膽顫！」

警方表示，目前已掌握棄置異物的涉案人員特徵及資料，正積極追查當中。

警方經X光機掃瞄，該異物無火藥，人工引爆、破壞後，現場情況解除。記者李隆揆／攝影
警方經X光機掃瞄，該異物無火藥，人工引爆、破壞後，現場情況解除。記者李隆揆／攝影

警察

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