疑沒錢還貸 飲料店前員工涉偷拿備用鑰匙行竊
高雄市一名鍾姓男子疑為還車貸，在路竹區某飲料店工作期間趁無人注意拿走店家備用鑰匙，工作不到一個月就以工作不適應為由離職，又在深夜拿備用鑰匙竊走飲料店營業金，共計4萬6千元，警方調閱監視器以車追人，逮獲鍾男，詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，鍾男（23歲）今年10月初到飲料店應徵工作，店家老闆為方便店員上下班，會交付店內一把鑰匙，店員當天清點完營業金再投入一個上方有開口的保險箱內，鍾男疑似沒錢還車貸，趁沒人注意拿走店內的備用鑰匙，11月初以不適應工作提出離職申請，11月底再趁半夜入內行竊。
飲料店老闆11月30日清點營業金時發現數量有誤，調監視器才發現遭小偷。根據店家監視器，鍾男身著淺色衣褲、夾腳拖鞋以備用鑰匙進入店家後，關燈徒手以現場現有工具挖保險箱內的營業金袋，共拿走2袋再開燈離開，全程僅約2分鐘。
湖內警分局員警多日比對鎖定鍾男罪嫌重大，本月12日通知鍾男到案說明，他才坦承是因買機車借貸沒錢還，一時心生歹念犯下大錯，警方詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
湖內警分局表示，竊盜罪屬非告訴乃論罪，民眾勿因一時貪念，讓自己的人生留下汙點，另外提醒民眾持有的備份鑰匙應妥善保管，可善用監視器、保全系統等設備，或就近向警察機關申請「防竊諮詢顧問」（治安風水師），為住宅或營業處所做防竊安全檢測。
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