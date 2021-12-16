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持假炸彈闖工地丟了就跑 北市警追惡意「丟彈客」
台北市萬華區一處工地今午遭人闖入，丟擲一只貌似土製炸藥的物品到怪手下方隨即遁逃，現場工人見狀嚇得立刻報警，警方到場後人工破壞該物，確認無火藥，將持續追查涉案犯嫌。
台北市警方今午獲報，指萬華區中華路二段、484巷口一處工地內遭人丟擲疑似爆裂物，立即派員到場封鎖；據現場工人表示，今天中午在工地內休息吃便當，忽然有一名不明人士闖入工地，朝怪手下方丟擲一只不明物體，貌似土製炸藥，隨即逃離現場。
警方獲悉後不敢大意，通報消防局派員到場布置水線，並聯繫刑事局防爆小組到場支援，經人工引爆、破壞該物後，確認該物外觀雖然像是土製炸彈，實則並無火藥，現場情況解除；轄區萬華分局表示，目前已掌握丟擲異物者車籍資料，正積極追查當中。
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