持假炸彈闖工地丟了就跑 北市警追惡意「丟彈客」

台北市萬華區一處工地今午遭人闖入，丟擲一只貌似土製炸藥的物品到怪手下方隨即遁逃，現場工人見狀嚇得立刻報警，警方到場後人工破壞該物，確認無火藥，將持續追查涉案犯嫌。

台北市警方今午獲報，指萬華區中華路二段、484巷口一處工地內遭人丟擲疑似爆裂物，立即派員到場封鎖；據現場工人表示，今天中午在工地內休息吃便當，忽然有一名不明人士闖入工地，朝怪手下方丟擲一只不明物體，貌似土製炸藥，隨即逃離現場。