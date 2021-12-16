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台南南區公寓大樓火警鑑識 起火點在客廳初步排除縱火
台南市南區健康路二段401巷內5樓公寓大樓，昨天下午2樓公寓突然起火燃燒，消防人員到場後，先後救出4名大人及1名剛滿月大的女嬰，現場民眾火警發生前聽到有夫妻爭吵聲，懷疑起火原因不單純，台南消防局上午火場鑑識，認起火點在2樓客廳，神龕也設在屋內且有兩大箱蓮花金等易燃物，當時僅陳男獨自在場，排除夫妻爭吵，人為縱火所致。
消防局調查，陳男有抽菸習慣，是否因菸蒂等不慎引燃易燃物所致，抑或是電線走火等，鑑識人員均採擷相關跡證，進一步送驗釐清。據指出，陳男全身50%三度灼傷，目前正在加護病房治療中，火場鑑識人員將訪談陳男兒子等了解其生活作息外，待陳男傷勢穩定，轉入一般病房後，再作訪談紀錄。
消防局火場鑑識人員上午9時20分進入火場調查，發現2樓起火戶內客廳內兼作工作室，陳妻在客廳內做串珠，同時，神龕也設在屋內有兩大箱蓮花金及其他金紙等易燃物。再加上陳男有抽菸習慣，是否不慎因菸蒂引燃易燃物所致，或電線走火等所致，仍待鑑定報告出爐。鑑定報告預計2、3周出爐。
然而，案發時，僅陳男一人獨自在家，兒子及太太則上午9時30分早已出門，火警則下午約2時54分，初步排除夫妻爭吵所致。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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