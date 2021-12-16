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影／桃體育局股長獨攀失聯第6天 持續搜中央尖山

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

上週六(11日)，桃園市體育局全民運動科李姓股長獨攀中央尖山，原定翌日返家卻音訊全無，家屬心急報警。台中市消防局指出，13日接獲轉報，迄今已派出15名搜救人員，另家屬自聘高山協作4人，共有19名搜救人員於中央尖山鞍部至中央尖溪山屋間搜尋，尚未發現李先生行蹤。

37歲李姓股長熱愛登山、路跑等運動，臉書分享登山足跡，外型陽光健美。李姓股長上周六(11日)獨自到台中市和平區攀登中央尖山，卻在隔日(12日)凌晨2時許登頂後沒有下山，至今失聯第6天，家屬13日心急報警協尋。

台中市消防局指出，13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，隨即派遣第一梯次4人，以陸路方式前往搜索，另太魯閣國家公園管理處及警政署保七總隊也各派1人與消防局第一梯次同行。

經蒐集該山域同時段登山民眾訊息，得知12月12日有看到李先生攀登中央尖山行蹤，有山友告知李先生的單人白色帳篷架設於中央尖溪山屋營地，但無後續訊息。

第一梯次於14日凌晨以陸路方式前往搜救，夜宿南湖溪山屋，天亮趕往事故區域救援。

空勤總隊第二大隊第三隊大隊長林國強指出，昨天(15日)下午2點多，順利將桃園市消防局、台中市消防局共9位搜救人員運送到中央尖山執行搜救任務。

台中市消防局指出，截至今天(16日)本局共派遣兩梯次15人，另家屬自聘高山協作4人，共計19人於中央尖山鞍部至中央尖溪山屋間搜尋，尚未發現李先生行蹤。

空勤總隊第二大隊昨天(15日)下午2點多，順利將桃園市消防局、台中市消防局共9位搜救人員運送到中央尖山執行搜救任務。圖／台中市消防局提供
空勤總隊第二大隊昨天(15日)下午2點多，順利將桃園市消防局、台中市消防局共9位搜救人員運送到中央尖山執行搜救任務。圖／台中市消防局提供
空勤總隊第二大隊昨天(15日)下午2點多，順利將桃園市消防局、台中市消防局共9位搜救人員運送到中央尖山執行搜救任務。圖／內政部空勤總隊第二大隊提供
空勤總隊第二大隊昨天(15日)下午2點多，順利將桃園市消防局、台中市消防局共9位搜救人員運送到中央尖山執行搜救任務。圖／內政部空勤總隊第二大隊提供
空勤總隊第二大隊昨天(15日)下午2點多，順利將桃園市消防局、台中市消防局共9位搜救人員運送到中央尖山執行搜救任務。圖／內政部空勤總隊第二大隊提供
空勤總隊第二大隊昨天(15日)下午2點多，順利將桃園市消防局、台中市消防局共9位搜救人員運送到中央尖山執行搜救任務。圖／內政部空勤總隊第二大隊提供

台中市 太魯閣國家公園 桃園

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