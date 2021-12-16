台東轆轆溫泉失聯2山友 警消今再增援1隊伍搜救

台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友本月12日不幸遭急流沖走，事發至今第5天，仍未發現2人下落，警消及民間搜救單位今天持續擴大搜救。關山大隊長廖昱眾說，不會放棄任何希望。

廖昱眾說，目前除了2梯次共19人搜救隊伍持續搜救，今天空勤黑鷹直升機會載第3梯次共5人隊伍支援，目標放在溫泉溪谷區間搜索，第3梯次人員預計搜索3天。

他說，第1梯次人員因上游處水勢湍急，裝備不足無法再次上攻，今天早上9點拔營按原路線返程，預定於下午4點返回登山口。第2梯次人員於早上6點拔營前往巨石區再次搜索，傍晚6點返回新武橋。