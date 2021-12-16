影／吃個湯包也打架 新北街頭7人亂鬥警噴辣椒水全逮

新北市新莊區13日凌晨2時許發生街頭群聚鬥毆，兩造共7名年輕人酒後想吃小上海湯包，一進一出在店門口擦身而過，便引發口角釀成肢體衝突，在大馬路上大打出手，快打警力獲報趕抵，噴辣椒水全部壓制逮捕。

據了解，雙方在事發之前各自聚會喝酒，甲方23歲黃姓、20歲陳姓與黃姓3名男子，先在新莊區中華、中港路口的小上海湯包店用完餐準備走出，乙方33歲吳姓、35歲何姓、32歲甘姓、23歲史姓男子4人準備走進店內用餐。

結果乙方向甲方示意：「你擋到路，麻煩讓道」。甲方不爽回瞪一眼，雙方便引發口角開始徒手纏鬥，從路邊打到馬路中央，幸好深夜路上沒車。警方趕抵雙方仍繼續叫囂，甚至對女警嗆聲，員警噴辣椒水壓制7人。

其中甲方陳姓男子眼角撕裂傷、手腳擦挫傷，所有人被帶回中港派出所，詢問後依刑法妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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