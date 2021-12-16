公投、補選前查賭盤 高雄破網路簽賭 逮11人賭資上億

四大公投及台中市中二選區立委補選在即，高雄市警方追查坊間可能出現的賭盤，昨天兵分多路，查獲11名男女涉嫌當網路簽賭組頭，其中王姓男子與謝姓女友利用「博金版」網路賭盤，接受賭客簽賭，賭資紀錄便達4500萬元。不過，警方查獲的賭盤全是運動項目賭盤，並沒查獲選舉或公投賭盤。

高雄市警方昨天兵分多路，分別在高雄市鳳山、苓雅、前金、燕巢、茄萣、美濃等區，查捕賭博網路組頭，逮捕11名男女組頭，年紀最大的65歲、最小的也只20歲，並查扣電腦、手機等簽賭工具、賭資56萬元。

警方根據11名組頭的電腦或手機資料，統計出他們在1年當中的賭資紀錄，達1億4593萬餘元，涉嫌收注給大組頭後，約可獲3％報酬。