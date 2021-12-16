聽新聞
test
0:00 / 0:00
公投、補選前查賭盤 高雄破網路簽賭 逮11人賭資上億
四大公投及台中市中二選區立委補選在即，高雄市警方追查坊間可能出現的賭盤，昨天兵分多路，查獲11名男女涉嫌當網路簽賭組頭，其中王姓男子與謝姓女友利用「博金版」網路賭盤，接受賭客簽賭，賭資紀錄便達4500萬元。不過，警方查獲的賭盤全是運動項目賭盤，並沒查獲選舉或公投賭盤。
高雄市警方昨天兵分多路，分別在高雄市鳳山、苓雅、前金、燕巢、茄萣、美濃等區，查捕賭博網路組頭，逮捕11名男女組頭，年紀最大的65歲、最小的也只20歲，並查扣電腦、手機等簽賭工具、賭資56萬元。
警方根據11名組頭的電腦或手機資料，統計出他們在1年當中的賭資紀錄，達1億4593萬餘元，涉嫌收注給大組頭後，約可獲3％報酬。
高雄市刑大根據線報，連日追查賭博網站管理版的可疑IP，其中在鳳山查獲王姓男子（27歲）與謝姓女友（25歲），涉嫌當賭博網站小組頭，2人在1年中約獲利120萬元。 警方將11名組頭，全依賭博嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言