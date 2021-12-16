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公投、補選前查賭盤 高雄破網路簽賭 逮11人賭資上億

聯合報 / 記者林保光／即時報導

四大公投及台中市中二選區立委補選在即，高雄市警方追查坊間可能出現的賭盤，昨天兵分多路，查獲11名男女涉嫌當網路簽賭組頭，其中王姓男子與謝姓女友利用「博金版」網路賭盤，接受賭客簽賭，賭資紀錄便達4500萬元。不過，警方查獲的賭盤全是運動項目賭盤，並沒查獲選舉或公投賭盤。

高雄市警方昨天兵分多路，分別在高雄市鳳山、苓雅、前金、燕巢、茄萣、美濃等區，查捕賭博網路組頭，逮捕11名男女組頭，年紀最大的65歲、最小的也只20歲，並查扣電腦、手機等簽賭工具、賭資56萬元。

警方根據11名組頭的電腦或手機資料，統計出他們在1年當中的賭資紀錄，達1億4593萬餘元，涉嫌收注給大組頭後，約可獲3％報酬。

高雄市刑大根據線報，連日追查賭博網站管理版的可疑IP，其中在鳳山查獲王姓男子（27歲）與謝姓女友（25歲），涉嫌當賭博網站小組頭，2人在1年中約獲利120萬元。 警方將11名組頭，全依賭博嫌移送法辦。

高雄市警方昨天兵多路，查獲主持網路簽賭的11名小組頭，查扣電腦等簽賭工具。記者林保光／攝影
高雄市警方昨天兵多路，查獲主持網路簽賭的11名小組頭，查扣電腦等簽賭工具。記者林保光／攝影
高雄市警方昨天兵多路，查獲主持網路簽賭的11名小組頭，查扣電腦等簽賭工具。記者林保光／攝影
高雄市警方昨天兵多路，查獲主持網路簽賭的11名小組頭，查扣電腦等簽賭工具。記者林保光／攝影
高雄市警方昨天兵多路，查獲主持網路簽賭的11名小組頭，查扣電腦等簽賭工具。記者林保光／攝影
高雄市警方昨天兵多路，查獲主持網路簽賭的11名小組頭，查扣電腦等簽賭工具。記者林保光／攝影

賭博 高雄市 簽賭 公投

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