高雄深夜巨響驚醒住戶 阿伯開車遭撞對方卻跑了

高雄73歲張姓駕駛今凌晨1時許在三民區民族一路與十全路口，與蕭姓男子發生車禍，兩車碰撞後蕭男卻加速逃逸，因撞擊聲過大，驚醒附近住戶，以為是街頭傳出槍響，警方獲報後確認僅是單純車禍，今清晨循線帶回逃逸的蕭男，依肇逃開立舉發單，並擴大釐清有無其他違規情況。

警方調查，張姓男子駕駛賓士車，凌晨1時許行經民族一路與十全路口，與開車的蕭姓男子發生碰撞，張男轎車右後方遭撞毀損，蕭男卻沒停下來查看，隨即駕車逃逸；因撞擊聲響劇烈，驚醒附近住戶。

警方獲報後到場，僅剩驚魂未定的張男留在原地，張男向警方表示，是後方車輛疑似在路口轉彎時超車，但車速過快失控撞到他，還好他沒受傷，但對方卻沒停下來，繼續加速逃逸。