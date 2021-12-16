高雄深夜巨響驚醒住戶 阿伯開車遭撞對方卻跑了
高雄73歲張姓駕駛今凌晨1時許在三民區民族一路與十全路口，與蕭姓男子發生車禍，兩車碰撞後蕭男卻加速逃逸，因撞擊聲過大，驚醒附近住戶，以為是街頭傳出槍響，警方獲報後確認僅是單純車禍，今清晨循線帶回逃逸的蕭男，依肇逃開立舉發單，並擴大釐清有無其他違規情況。
警方調查，張姓男子駕駛賓士車，凌晨1時許行經民族一路與十全路口，與開車的蕭姓男子發生碰撞，張男轎車右後方遭撞毀損，蕭男卻沒停下來查看，隨即駕車逃逸；因撞擊聲響劇烈，驚醒附近住戶。
警方獲報後到場，僅剩驚魂未定的張男留在原地，張男向警方表示，是後方車輛疑似在路口轉彎時超車，但車速過快失控撞到他，還好他沒受傷，但對方卻沒停下來，繼續加速逃逸。
今早9時許，三民一分局根據沿線監視器畫面，循線將蕭男帶回並查扣車輛，蕭男轎車左前方因撞擊受損，經採證車輛無開槍彈著痕跡，酒測值為0，至於為何肇逃他並未明說原因，警方已依規定開立肇事逃逸舉發單，並擴大調閱他的行駛路線，有其他違規情形，將依法辦理。
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