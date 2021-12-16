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影／暖心國中生移置橫死路中貓咪免被輾 網友感動狂讚

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮一名國中生昨天清晨騎自行車上學途中，在真如路發現有隻貓咪被車輛撞死在路中，趕緊折返將死貓移置路旁才離去。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮一名國中生昨天清晨騎自行車上學途中，在真如路發現有隻貓咪被車輛撞死在路中，趕緊折返將死貓移置路旁才離去。圖／民眾提供

苗栗縣竹南鎮真如路一隻貓被撞死，曝屍路中十多分鐘無人聞問，反而是一名騎自行車上學的國中生發現後折返，將死貓抱起移置路旁才離去；路邊的機車行老闆見此情景十分感動，將影像PO上臉書社團，立即引來網友熱議，紛紛讚許學生「很棒的孩子」、「好感動的畫面」。

昨天清晨7點多，竹南鎮真如路有隻貓疑遭車輛撞上倒地不起，還留了一灘血，但往來車輛都未停留，也沒有人去查看，十分多鐘後，這名國中生騎自行車經過，發現路中有貓被撞，馬上調頭折返，將自行車停放路邊。

他下車小心觀望左右，確定沒有來車後，快步走到路中以雙手將貓抱至路邊，過程都被路旁一家機車店的監視器錄下，機車行老闆將影片上傳臉書社團，吸引上百名網友留言，對這名學生的表現讚揚不已，貓咪的屍體後來由動物關懷團體協助處理。

機車行老闆古聖民說，他上班時發現路中一灘血及死貓，調監視畫面發現國中生的舉動，覺得很感動，也認為這個孩子的教育成功，值得大家學習，因此將影像上傳。

竹南警分局表示，依道路交通管理處罰條例第62條相關規定，汽車駕駛人駕車肇事，無人受傷或死亡，但未依規定處置者可處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者吊扣駕照1至3個月，遭撞擊動物如因人為疏縱而在道路奔走，妨害交通，可處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

此外，依動物保護法規定，故意傷害或使動物遭受傷害，未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，建議駕駛人如果駕車不慎撞上動物，仍應報警處理，切勿逕行離開，以免衍生其他危害或擔負相關法律責任。

苗栗縣竹南鎮一名國中生昨天清晨騎自行車上學途中，在真如路發現有隻貓咪被車輛撞死在路中，趕緊折返將死貓移置路旁才離去。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮一名國中生昨天清晨騎自行車上學途中，在真如路發現有隻貓咪被車輛撞死在路中，趕緊折返將死貓移置路旁才離去。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮一名國中生昨天清晨騎自行車上學途中，在真如路發現有隻貓咪被車輛撞死在路中，趕緊折返將死貓移置路旁才離去。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮一名國中生昨天清晨騎自行車上學途中，在真如路發現有隻貓咪被車輛撞死在路中，趕緊折返將死貓移置路旁才離去。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮一名國中生昨天清晨騎自行車上學途中，在真如路發現有隻貓咪被車輛撞死在路中，趕緊折返將死貓移置路旁才離去。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮一名國中生昨天清晨騎自行車上學途中，在真如路發現有隻貓咪被車輛撞死在路中，趕緊折返將死貓移置路旁才離去。圖／民眾提供

自行車 國中生

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