竹市私人糾紛攔車攻擊沒報案 被害車內飛出現金也沒人領

新竹市本月6日發生一起砸車事件，3名男子共乘一輛轎車，在市區攔下另一輛轎車，疑持棍棒攻擊後，車內2名男子隨後逃逸，毆打過程中還從車中飛出現金；警方指出，全案細節仍需調查釐清，經調閱監視畫面，已掌握特定對象，全力追緝中。

臉書社團爆料公社今晨有人PO文，指出這起攔車攻擊事件，被攔車內還不斷掉出現金，但雙方在警方到場前已離開現場。監視器畫面顯示，3人下車後，其中一人疑持棍棒攻擊副駕駛，其他人則衝往駕駛座拉扯。

警方指出，目前未接獲案件當事人報案，僅由民眾轉報，警方主動聯繫被害人，不過對方均不出面，也不領回散落現金，警方研判恐是私人糾紛，已掌握涉案車輛，持續派員釐清案情，並依法偵辦。

警方表示，疫情趨緩，為防止民眾滋事，警方已加強在各幫派場所、KTV、餐飲店臨檢，平常也會不定時增設警力巡邏，路口也有定點守望巡邏。