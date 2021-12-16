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竹市私人糾紛攔車攻擊沒報案 被害車內飛出現金也沒人領
臉書社團爆料公社今晨有人PO文，指出這起攔車攻擊事件，被攔車內還不斷掉出現金，但雙方在警方到場前已離開現場。監視器畫面顯示，3人下車後，其中一人疑持棍棒攻擊副駕駛，其他人則衝往駕駛座拉扯。
警方指出，目前未接獲案件當事人報案，僅由民眾轉報，警方主動聯繫被害人，不過對方均不出面，也不領回散落現金，警方研判恐是私人糾紛，已掌握涉案車輛，持續派員釐清案情，並依法偵辦。
警方表示，疫情趨緩，為防止民眾滋事，警方已加強在各幫派場所、KTV、餐飲店臨檢，平常也會不定時增設警力巡邏，路口也有定點守望巡邏。
此外，本月11日竹市也發生一起行車糾紛，其中一方持空氣槍射擊對方，導致對方車輛車窗損壞，警方獲報積極偵辦，很快就掌握涉案人，24小時內將嫌疑人查緝到案，依毀損罪嫌送辦，讓治安回歸平穩。
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