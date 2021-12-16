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影／破壞繳費機偷錢 清查發現3嫌偷騙雙北桃園停車場
新北市新莊區一處停車場，上個月遭破壞監視器和自動繳費機竊取3千元現金，但設備毀壞的損失高達10萬元。警方獲報後擴大調閱周邊監視器展開追查，前天晚上在板橋地區逮捕3名嫌犯，清查發現他們在雙北、桃園地區到處行竊，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦，並擴大清查其他案件。
據了解，42歲鄭姓、39歲黃姓竊嫌，上個月30日凌晨5時許共乘1輛轎車進入新莊區中正路某私人停車場，但未開進停車格，卻開到自動繳費機旁鬼鬼祟祟。
其中鄭嫌先下車到繳費亭查看，動手將監視器鏡頭移開，黃嫌接著下車，用一字起子撬開繳費機竊得3千元現金，更剪斷電線導致繳費亭及監視器斷電，以為這樣就能規避查緝。
天亮業者發現遭竊，設備毀壞的損失金額近10萬元，連忙報案。新莊警分局福營派出所獲報後，報請新北地檢署指揮偵辦，著手調閱周邊街道上百支監視器，逐一過濾畫面，鎖定2名嫌犯身分。
專案小組前天晚上9時許，在板橋區金門街附近埋伏，等到2名嫌犯進入1家五金賣場購物時逮捕歸案，更發現他們還有另1名38歲鄭姓同夥，一網打盡。事後清查發現這3嫌在雙北、桃園地區四處偷停車場繳費機，犯案用的車輛也是竊取的贓車。
警詢後將3嫌依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，並持續擴大追查3嫌涉及的竊盜案件。
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