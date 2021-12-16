快訊

預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／破壞繳費機偷錢 清查發現3嫌偷騙雙北桃園停車場

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區一處停車場，上個月遭破壞監視器和自動繳費機竊取3千元現金，但設備毀壞的損失高達10萬元。警方獲報後擴大調閱周邊監視器展開追查，前天晚上在板橋地區逮捕3名嫌犯，清查發現他們在雙北、桃園地區到處行竊，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦，並擴大清查其他案件。

據了解，42歲鄭姓、39歲黃姓竊嫌，上個月30日凌晨5時許共乘1輛轎車進入新莊區中正路某私人停車場，但未開進停車格，卻開到自動繳費機旁鬼鬼祟祟。

其中鄭嫌先下車到繳費亭查看，動手將監視器鏡頭移開，黃嫌接著下車，用一字起子撬開繳費機竊得3千元現金，更剪斷電線導致繳費亭及監視器斷電，以為這樣就能規避查緝。

天亮業者發現遭竊，設備毀壞的損失金額近10萬元，連忙報案。新莊警分局福營派出所獲報後，報請新北地檢署指揮偵辦，著手調閱周邊街道上百支監視器，逐一過濾畫面，鎖定2名嫌犯身分。

專案小組前天晚上9時許，在板橋區金門街附近埋伏，等到2名嫌犯進入1家五金賣場購物時逮捕歸案，更發現他們還有另1名38歲鄭姓同夥，一網打盡。事後清查發現這3嫌在雙北、桃園地區四處偷停車場繳費機，犯案用的車輛也是竊取的贓車。

警詢後將3嫌依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，並持續擴大追查3嫌涉及的竊盜案件。

２名嫌犯駕駛贓車進入停車場，破壞繳費機偷錢。記者林昭彰／翻攝
２名嫌犯駕駛贓車進入停車場，破壞繳費機偷錢。記者林昭彰／翻攝
警方在五金行逮捕２名竊嫌。記者林昭彰／翻攝
警方在五金行逮捕２名竊嫌。記者林昭彰／翻攝
鄭嫌進入繳費亭，動手將監視器鏡頭移開，容貌被拍下。記者林昭彰／翻攝
鄭嫌進入繳費亭，動手將監視器鏡頭移開，容貌被拍下。記者林昭彰／翻攝

監視器 竊盜

延伸閱讀

桃園關島締結姊妹市 鄭文燦：盼建立長久美好友誼

桃園國高中生第2劑BNT 明年1月20日前施打完畢

桃園新屋首度種高粱陸續收成 與金門酒廠合作保價收購

垃圾爆量有解？桃園擬讓外縣市「用廚餘交換」

相關新聞

影／大貨車載機具未綁牢 應聲掉落砸7車

新北市62歲高姓大貨車駕駛，今天晚上9時許，開車載運大型機具，行經新莊區建國一路73號，疑因機具未綁牢固應聲掉落，當場砸...

竹市私人糾紛攔車攻擊沒報案 被害車內飛出現金也沒人領

新竹市本月6日發生一起砸車事件，3名男子共乘一輛轎車，在市區攔下另一輛轎車，疑持棍棒攻擊後，車內2名男子隨後逃逸，毆打過...

影／吃個湯包也打架!新北街頭7人亂鬥警噴辣椒水全逮

新北市新莊區13日凌晨2時許發生街頭群聚鬥毆，兩造共7名年輕人酒後想吃小上海湯包，一進一出在店門口擦身而過，便引發口角釀...

公投、補選前查賭盤 高雄破網路簽賭 逮11人賭資上億

四大公投及台中市中二選區立委補選在即，高雄市警方追查坊間可能出現的賭盤，昨天兵分多路，查獲11名男女涉嫌當網路簽賭組頭，...

影／路人看傻...騎士失控摔水溝 激起超高水花

花蓮吉安鄉一名騎士行經北安街時，疑似因為用單手騎車，又因為路段有不少補丁、凹凸不平，騎士失去平衡，連人帶車失控摔進水溝，...

影／破壞繳費機偷錢 清查發現3嫌偷騙雙北桃園停車場

新北市新莊區一處停車場，上個月遭破壞監視器和自動繳費機竊取3千元現金，但設備毀壞的損失高達10萬元。警方獲報後擴大調閱周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。