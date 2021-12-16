老蚵農開蚵車上路挨撞 蚵車慘被沒入還吃3600元罰單

香山美山社區養蚵人家多，常見蚵車，但其性質為拼裝車。記者張裕珍／攝影 新竹市香山區美山社區仍有不少養蚵人家，76歲蚵農王長溪日前駕駛蚵車準備穿越西濱快速道路時，遭闖紅燈騎士撞上，王雖人車無礙，但被警方發現拼裝車不得上路直接沒入，還吃上1張3600元罰單，讓他又氣又無奈，大嘆蚵農可憐是弱勢團體。

市議員陳慶齡獲悉後為蚵農抱不平，他說，早期西濱公路尚未開通，香山許多養蚵人家都開著蚵車往返海邊和庄頭，但西濱通車後，蚵農開車都得萬分小心，畢竟這些車為了便於下海，多用不鏽鋼、木板打造，是俗稱的「拼裝車」，「只要不出事就沒事」，一旦行經道路與其他車輛事故，警方就會查扣銷毀，蚵農的生財工具就沒了。

蚵車被沒入的王長溪除了平時養蚵維生，也是當地做了一甲子的鄰長。王回想蚵車被沒入，想到還是氣噗噗。他說蚵車因泡海水，壽命大概5年左右，被沒入的蚵車花了9萬元購買，未料才開了1年多，今年9月外出工作時被女騎士闖紅燈撞上，因女騎士有受傷，他主動報警，沒想到車子反被警方拖走，只得再花3萬多元買農用搬運機代步。

王長溪今年還是市府舉辦的香山濕地藝術季攝影展的主角之一，多張照片記錄他開著蚵車勤奮工作的身影，王拿著多張展後留存的巨幅照片直指「就是這台車」；他說，車子是新買的，引擎則沿用舊車留下來的，「自己開都沒歹誌，就怕別人來撞」。

陳慶齡說，彰化王功採蚵產業發達，蚵車是蚵農往返工作場所潮間帶的重要交通工具，彰化縣為此訂定牡蠣搬運機管理自治條例；他認為，政府應主動保護農民的財產，他已在議會提案要求市府應訂定相關自治條例，賦予蚵農拼裝車合法行駛權。

竹市府產發處漁業科指出，依據農委會訂定農機具使用相關辦法，經審查領有農業機械使用證，並掛有農機號牌可上路，近期洽詢漁業署等單位，其上級機關農委會11月25日回覆竹市府提到，漁民屬農民，適用相關辦法，也因此蚵農可向公所申請牌證。