玉山南峰陸籍女子失足墜谷 遺體吊掛下山

玉山南峰高雄轄區昨發生山友墜谷意外，陸籍胡姓女子與好友13日登山時失足墜谷，警消今天尋獲她時已明顯死亡，協調空勤總隊直升機吊掛遺體下山，警方已通知家屬報請相驗。

高雄市消防局晚間向中央社記者表示，昨天晚間8時許接獲民眾報案，玉山南峰42歲山友胡女失聯，高雄市消防局出動5車8人，會同嘉義縣消防局1車2人、玉山國家公園管理處3人前往救援。

消防局指出，搜救人員今天上午尋獲胡女，胡女已明顯死亡，後續由空勤總隊直升機將遺體吊掛下山，交由員警處理，目前已經通知家屬報請相驗。

警消調查，胡女13日與好友由排雲山莊進入登山，原本預計17日下山，但昨晚在登上玉山南峰頂峰時，胡女突失足墜落山谷，好友趕忙報案請求救援。