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新北市新月橋女子墜落大漢溪 消防出動52人搜救

中央社 / 新北15日電

一名女子今天晚間6時許，疑從新北市連接新莊區與板橋區的新月橋墜落到大漢溪。圖／聯合報系資料照
一名女子今天晚間6時許，疑從新北市連接新莊區與板橋區的新月橋墜落到大漢溪。圖／聯合報系資料照

一名女子今天晚間6時許，疑從新北市連接新莊區與板橋區的新月橋墜落到大漢溪，新北消防局據報，出動船艇與人車在大漢溪與河岸搜救；至晚間8時30分，尚未尋獲。

消防局指出，今天晚上6時4分據報，有民眾發現一名女子從新月橋的新莊端，不知何故墜落大漢溪。

消防局表示，出動2艘船艇、12輛車，共52人在大漢溪與沿河岸搜尋，至晚間8時30分尚無所獲；至於墜落原因，有待轄區警方進一步調查，並循線查詢女子的家人瞭解狀況。

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