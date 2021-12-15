影／女駕駛開車門惹禍 害慘兩騎士連環撞飛、騰空落地

廖姓女駕駛本月13日開車到新北市板橋區，將車停靠路邊開車門時，疑似未注意後方來車，李姓機車女騎士遭撞倒，後方機車騎士張姓男子撞上李女機車，連人帶車彈飛倒地，機車還翻轉180度，撞到內側車道由蔡男駕駛的大貨車，所幸二人均輕傷，肇事禍首廖女酒測值為零，因廖女已違反道交條例，車禍現場處理後，警方已依法開單告發，而傷者因就醫還未提出過失傷害告訴。

又是汽車路邊開車門惹禍！新北市海山警方13日上午10時25分獲報，在板橋區民生路一段發生連環追撞車禍，警方到場發現，廖女（26歲）當時將汽車停靠在民生路一段路邊，開車門下車時，未注意後方有來車，騎機車的李女（79歲）被碰倒在地，後方騎機車的張姓男子（50歲）因事出突然，來不及閃避，直接撞上李女的機車，當場連人帶車騰空摔飛倒地。

張男的機車還翻轉180度後，撞上行駛在內側車道，由蔡姓男子（34歲）駕駛的大貨車，這起車禍造成李女手腳多處擦挫傷，張男因肩膀骨折，送醫後均無生命危險。

據了解，涉嫌肇事的廖女當時開車欲前往洗車場，想先下車確認洗車場有無營業，但開車門時未先注意後方有無來車，導致這起連環追撞車禍意外。因廖女已違反道交條例，車禍現場處理後，警方已依法開單告發，而傷者因就醫還未提出過失傷害告訴。