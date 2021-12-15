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彰化消防局14日獲贈水箱車 一出勤就遭撞損

中央社 / 彰化縣15日電

彰化縣消防局和美分隊昨天獲贈1輛小型水箱車，今天前往國道3號北向指標191公里入口匝道處理雜草火警時，遭後方營半聯結車撞擊，造成車體毀損、消防車駕駛手部擦傷送醫。

彰化縣不動產開發商業同業公會昨天捐贈1輛價值新台幣約420萬元的小型水箱車給彰化縣消防局第一大隊和美分隊使用，不料這輛消防車今天前往美港公路接國道3號和美交流道往台中龍井方向的邊坡雜草火警時，正要緩緩靠邊就遭拖板車撞擊，造成1名消防員受傷。

彰化縣消防局接受中央社記者求證時表示，這輛小型水箱車當時趕赴現場，沿途依規定鳴笛、亮警示燈，車輛駛近起火地點正要緩緩停靠時，即遭後方車輛擦撞左方車身，造成部分車頭、照後鏡毀損，消防車駕駛手部擦傷，無大礙，依規定處理車損報修等後續作業。

彰化喬友大樓大火造成4死，其中包括1名彰化縣消防局消防員陳志帆。縣府建設處代理處長陳威宏、消防局代理局長邱聰佳因此辭去代理局處長職務，消防局代理局長由副縣長林田富兼任，但遭質疑無消防專業背景。接著彰化縣府13日宣布消防局長由第3大隊長施順仁接任。

施順仁接任局長當天，花壇鄉橋頭村水坑巷68號後方發生廢棄物火警，火勢悶燒到今天，燃燒臭味飄向花壇鄉鬧區，引起居民怒火。如今又發生昨天才獲贈的小型水箱車出勤即遭撞損，引發議論。

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