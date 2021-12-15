桃市體育局股長登山失聯3日 直升機搜救無果
桃園市體育局全民運動科李姓股長，上周末獨自一人攀爬中央尖山，原定12日晚間返回桃園，但家人和市府同仁直到周一中午仍和他聯繫不上。桃園市消防局表示，搜救人員今天下午分兩梯次搭空勤直升機上山搜救，目前人員都已抵達山區，不過尚未接獲回報。
37歲的李姓股長未婚，平時愛好登山、路跑和自由車，11日凌晨2點他前往台中市和平區勝光登山口登山，途中行經南湖溪山屋、香菇寮營地，本預計12日晚間9點返回桃園，但家屬直到13日中午仍聯絡不到人，體育局立即請消防局協助調查。
據了解，李男手機最後發話訊號停留在11日下午1點半，地點在山屋附近，之後即關機無法知道軌跡。台中市消防局昨已派出1車4人沿線搜尋，桃園市消防局也出動1車5人會合。
體育局上下倍感焦急，局長莊佳佳表示，李姓股長工作認真負責，希望能早日尋獲、平安回家。
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