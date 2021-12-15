快訊

比利時少女獨駕飛機今離開 大讚「台灣是最美麗的國家」

斷交不到1周...尼加拉瓜要求我外館2周內撤離 外交部回應

桃市體育局股長登山失聯3日 直升機搜救無果

聯合報 / 記者楊湛華朱冠諭／桃園即時報導

桃園體育局全民運動科李姓股長，上周末獨自一人攀爬中央尖山，原定12日晚間返回桃園，但家人和市府同仁直到周一中午仍和他聯繫不上。桃園市消防局表示，搜救人員今天下午分兩梯次搭空勤直升機上山搜救，目前人員都已抵達山區，不過尚未接獲回報。

37歲的李姓股長未婚，平時愛好登山、路跑和自由車，11日凌晨2點他前往台中市和平區勝光登山口登山，途中行經南湖溪山屋、香菇寮營地，本預計12日晚間9點返回桃園，但家屬直到13日中午仍聯絡不到人，體育局立即請消防局協助調查。

據了解，李男手機最後發話訊號停留在11日下午1點半，地點在山屋附近，之後即關機無法知道軌跡。台中市消防局昨已派出1車4人沿線搜尋，桃園市消防局也出動1車5人會合。

體育局上下倍感焦急，局長莊佳佳表示，李姓股長工作認真負責，希望能早日尋獲、平安回家。

桃園市體育局全民運動科李姓股長爬山失蹤，令體育局上下倍感焦急。記者朱冠諭／翻攝
桃園市體育局全民運動科李姓股長爬山失蹤，令體育局上下倍感焦急。記者朱冠諭／翻攝

桃園 體育 台中市

相關新聞

誤信「過來人」分享比特幣獲利 新北男加群組險遭詐11萬

新北市泰山區一名65歲廖姓男子，日前透過LINE通訊軟體，加入一個投資群組，裡面自稱「過來人」的網友，大方分享其投資比特...

台南市南區公寓失火救出女嬰 起火戶男子三度灼傷送醫

台南市南區健康路二段四百零一巷內五樓公寓大樓，昨天下午二樓公寓突然起火燃燒，消防人員到場後，先後救出四名大人，及一名剛滿...

桃市體育局股長登山失聯3日 直升機搜救無果

桃園市體育局全民運動科李姓股長，上周末獨自一人攀爬中央尖山，原定12日晚間返回桃園，但家人和市府同仁直到周一中午仍和他聯...

普悠瑪桃園德育路平交道撞婦人 下班時段多班列車誤點

臺鐵桃園市中壢、平鎮交界的德育路平交道，今天下午5點5分發生60多歲婦人疑似在普悠瑪列車行駛時闖入，造成側撞重傷，列車立...

資源回收男騎車抽菸釀火警 腳踏未熄復燃挨罰1500元

台南市蔡姓男子從事資源回收工作，10月18日清晨5時多在中西區路段撿拾紙板等物，騎車行進間抽菸，未料，菸蒂引燃紙板，他見...

詐騙小姐惹錯人！律師接電話出口一句 未曝職業先贏了

詐騙電話猖獗，手法層出不窮，就算玩老梗也照樣有不少民眾上當。律師林智群昨（14）日接到一通詐騙集團來電，稱他在飯店訂購餐券，不巧遇到系統故障，被多下單10張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。