誤信「過來人」分享比特幣獲利 新北男加群組險遭詐11萬

新北市泰山區一名65歲廖姓男子，日前透過LINE通訊軟體，加入一個投資群組，裡面自稱「過來人」的網友，大方分享其投資比特幣，每年可獲利高達30%的利息經驗，廖男不疑有他，欲到農會匯款11萬台幣投資，所幸臨櫃人員報警前來，及時勸阻廖男受騙。

據了解，家住新北市泰山區的65歲廖姓男子，日前被詐騙集團亂槍打腦，隨機邀請其加入以「投資比特幣」為幌的LINE群組，只見群組內不斷發出，有關投資比特幣可每年固定獲利高領30%利息假訊息，群組內甚有自稱「過來人」的投資客，大方分享獲利經驗，廖男被詐術迷湯灌頂。

日前不疑有他的廖男，獨自來到泰山區農會，向臨櫃人員表明要匯款11萬多元投資。經臨櫃人員檢視，發現其欲匯款帳戶竟是個人帳戶，懷疑廖男恐遇詐騙，經勸阻無效，趕緊通知轄區警到場處理。

轄區明志派出所員警許嘉容獲報火速趕抵，經了解確認，告知廖男應被詐騙，豈料廖男仍堅持匯款，員警立即以案例分析解釋，廖男才放棄堅持，成功攔阻保住他辛苦積蓄的11萬多元。