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台南市南區公寓失火救出女嬰 起火戶男子三度灼傷送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區健康路二段5樓公寓失火，火舌從2樓公寓冒出。記者黃宣翰／攝影
台南市南區健康路二段5樓公寓失火，火舌從2樓公寓冒出。記者黃宣翰／攝影

台南市南區健康路二段四百零一巷內五樓公寓大樓，昨天下午二樓公寓突然起火燃燒，消防人員到場後，先後救出四名大人，及一名剛滿月大的女嬰，其中六十歲張姓婦人因吸入大量濃煙，緊急送醫插管治療，起火戶陳姓男子全身50%三度灼傷，真正起火原因仍待調查釐清。

台南市消防局救災救護中心，昨天下午約二點五十四分接獲民眾報案，位於南區健康路二段五層樓公寓失火，中心派出南門，永華等消防分隊前往滅火。

消防人員從4樓公寓廚房及房間救出60歲、40歲的官姓母女及官女剛滿月的女兒3人，官母張女疑吸入大量濃煙昏迷，經過急救後有哭泣反應，送醫緊急插管治療。官女及女嬰則意識清醒，救護人員替女嬰戴上呼吸罩送醫觀察。

消防人員持續救援，從2樓公寓陽台救出一名60歲陳姓男子，全身有50%三度灼傷，傷勢嚴重。隔壁棟的4樓公寓救出1名53歲潘姓婦人，2人意識清醒，送醫治療，現場共計救出四名大人，1名嬰兒。

台南市消防局表示，現場共計出動33輛各式救災救護車輛，83名消防及義消人員前往救援，於下午3點18分控制火勢，下午4點23分處理完殘火，公寓2樓的客廳、房間全面燃燒，燃燒面積80平方公尺。

有現場民眾在火警發生前聽到有夫妻爭吵聲，懷疑起火原因不單純，消防人員勘查火場後無法立即確認起火點，確切起火原因仍待警消調查釐清。

台南 火災

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