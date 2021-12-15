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資源回收男騎車抽菸釀火警 腳踏未熄復燃挨罰1500元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子10月18日清晨5時多在中西區路段撿拾紙板等物，騎車行進間抽菸釀火警，腳踏未熄復燃，被依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭處罰鍰1500元。圖／本報資料照
蔡姓男子10月18日清晨5時多在中西區路段撿拾紙板等物，騎車行進間抽菸釀火警，腳踏未熄復燃，被依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭處罰鍰1500元。圖／本報資料照

台南市蔡姓男子從事資源回收工作，10月18日清晨5時多在中西區路段撿拾紙板等物，騎車行進間抽菸，未料，菸蒂引燃紙板，他見狀停下車將著火紙板放置路旁水溝蓋，以腳踏欲撲滅火源未果即離開現場，直至派出所員警據報趕往現場，見狀立即撲滅火勢才未釀禍，被依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭認他無正當理由於房屋近旁焚火而有危害安全之虞，處罰鍰1500元。

警方認為，蔡男從事資源回收工作，疏未注意撿拾紙板夾帶菸蒂，騎乘機車行進期間紙板因菸蒂蓄熱起火燃燒，於是停車將著火紙板放置路旁水溝蓋上，他以腳踏欲撲滅火源，惟未撲滅完畢，在紙板仍燃燒狀態下，即離開現場。雖非惡意在案發地點燃燒物品，但已發生相當危險。

警方調閱監視器影像，在他離開現場約5時22分多，過約1分鐘時火勢又竄起，火勢竄起後約4分鐘員警抵達時，仍處於燃燒狀態。因此，警方認他違反社會秩序維護法第68條第1款無正當理由於房屋近旁焚火而有危害安全之虞，依法送辦。

台南簡易庭審酌，蔡男年齡、教育程度、非行動機、手段、所生危險等事項，量處罰鍰1500元，可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南 資源回收 抽菸

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