桃園男偷竊小貨車竟留交通罰單 變成警破案線索

桃園市大園區胡姓守望相助隊員在大園中山南路住家旁停放1輛小貨車，昨晚遭人開走失竊，胡男家人發現報案，警方利用車牌調閱行車軌跡，循線在大竹南路偏僻處，找到該失竊小貨車，警方今天下午表示，警方尋獲失竊小貨車後，竟外發現竊賊留下黑色包包，竟有陳姓男子署名的多張「交通罰單」，警方循線通知陳嫌到案說明，訊後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，胡姓守相助隊員日前南下旅遊，將小貨車停放住家附近，不慎將鑰匙留在車內，忘記鎖上車門，陳姓男子路過發現車門未鎖，又有車鑰匙，順手牽羊開走，胡男家人發現報警，警方調閱行車軌跡追查，在大竹南路偏僻地方尋獲該輛失竊小貨車鄉