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點燃衛生紙竟外燒機車 男工程師涉公共危險罪嫌

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

許姓男工程師涉嫌引燃棄廢機車著火，警詢後依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
許姓男工程師涉嫌引燃棄廢機車著火，警詢後依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

許姓男工程師本月13日到台南市北區坐月子中心照顧產後妻子，利用空檔到鄰近停車場抽菸，涉嫌用打火機點燃擦拭的衛生紙，隨手丟棄後離開，竟引燃一旁的廢棄機車，警消到場滅火發現人為引起，報警查出許涉案，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

許姓男子（36歲）在科技公司上班，最近妻子生產後，在北區一家診所附設坐月子中心休養，許13日晚間8點多下班前往探望，正好菸癮發作，利用空檔駕車到診所特約停車場，坐在空地上抽菸。

許抽了好幾根菸，拿出衛生紙擦手，卻用打火機點燃衛生紙把玩，未注意衛生紙是否已熄滅，就隨手丟往旁邊空地，即駕車離開，不料引發火警。

由於許丟衛生紙的空地上還有一堆落葉與樹木，1輛報廢機車已棄置停車場意外遭燃燒的衛生紙點燃，隨後燃燒起火，民眾見狀報警。消防人員到場撲滅火勢，研斷是人為引起，事後交給警方接手調查。

警方調閱附近監視器畫面，看見機車疑似遭人縱火後，過濾停車場車輛，發現許涉嫌重大，14日晚間通知他到案說明。

許供稱，抽菸時很無聊，才會以打火機點燃剛擦手的衛生紙，警方通知才知道失火燒毀機車，十分懊悔。警方了解並非故意縱火，而是過失，警詢後全案依違反公共危險的失火罪嫌函送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生紙 停車場 抽菸

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