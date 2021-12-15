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影／小貨車撞到船險落海！ 幸船頂住輪胎 卡在半空
新北市萬里區萬里漁港，今天上午有一輛運冰塊的小貨車，在岸邊倒車時不慎撞上漁船，小貨車卡在漁船上方，駕駛及時跳車，幸好漁船綁在岸邊很牢固，卡住車子才沒有落海，但漁船有受損，肇事責任由相關單位處理。而這起車與船的車禍，也讓民眾嘖嘖稱奇。
這起車撞船的車禍發生在今天上午，一輛載運冰塊竹小貨車在岸邊倒車時，疑似沒有抓好距離，導致後車輪懸空，因岸邊有停一輛漁船，小貨車後半部就卡在船上。
漁船的人也嚇了一大跳，趕緊查看受損情況，岸巡人員也到場協助處理。現場民眾說，「好驚險，差一點就掉到海裡」，好在漁船綁得很穩固定，才沒有被推移。
貨車駕駛及時跳車沒有受傷，並緊急把冰卸下減輕重量，避免過重。拖吊車到場進行拖吊，如何處理還待雙方協調。警方到場，駕駛沒有喝酒，酒測值為零。
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