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詐騙小姐惹錯人！律師接電話出口一句 未曝職業先贏了

聯合新聞網 / 綜合報導

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage
詐騙電話猖獗，手法層出不窮，就算玩老梗也照樣有不少民眾上當。律師林智群昨（14）日接到一通詐騙集團來電，稱他在飯店訂購餐券，不巧遇到系統故障，被多下單10張，若不需要請取消，否則信用卡將扣款。律師一聽勃然大怒，出口一句話就讓對方打退堂鼓，還哀嘆「你怎麼可以這樣」。

律師在臉書發文寫道，昨日寫狀寫得正起勁，剛好接起一通電話，對方是一名小姐開頭就說，「先生你是艾美寒舍客戶，之前有訂購餐券，我們電腦系統出問題，幫你多訂了10張，請問你需要加購嗎？我們可以用優惠價格給你！」，律師直接拒絕後，又表明「那要請你幫我們取消訂單，不然今天晚上12點會扣信用卡款項」。

此話一出律師立即發現異樣，「你們飯店惹出來的禍，要自己處理好啊！干我什麼事情？我為什麼要配合？你們刷我的信用卡就試試看！」，結果詐騙小姐哀嘆「你怎麼可以這樣嘟嘟嘟⋯⋯」掛了電話，這讓律師好奇「現在詐騙集團都這麼玻璃心嗎？」

網友紛紛表示「偏偏接電話的人是律師」、「比她強勢就贏」，還有人分享「被詐騙」經驗談，一名女網友心情不好，乾脆將錯就錯把假裝好友的詐騙集團當作欠債對象大罵「你欠我老公錢到底什麽時候要還」，對方便默默掛電話。還有人開門見山問「你詐騙集團喔？」對方傻到求助旁人，最後聽到「先掛電話啦！」就結束荒唐對話。

詐騙集團 律師 林智群

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