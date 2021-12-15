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開車突遭警鳴笛要靠邊停 駕駛緊張下車才知事情大條了

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

黃民一頭霧水的下車，在警方說明後，才發現自己車輪已經爆胎無風，輪圈不斷與地面磨擦，發出巨大聲響。圖／民眾提供
黃民一頭霧水的下車，在警方說明後，才發現自己車輪已經爆胎無風，輪圈不斷與地面磨擦，發出巨大聲響。圖／民眾提供
黃姓駕駛日前駕車行駛在台中文心路一段上，突然後方聽到警察鳴笛聲大作，發現警方不斷揮手示意，要求他往路邊停靠，他不解的下車，經警員說明後才恍然大悟，原來是自己的右後車輪已經爆胎，由警方協助連繫附近車行換胎，才又重新安全上路。

台中市第四警分局大墩所巡佐薛登益、警員高慈青於13日上午10時許，外出執行巡邏勤務，行經文心路一段、大墩十街口時，突然發現一輛車身向右傾斜，並發出巨大刺耳聲響，仔細一看，其右後輪胎疑似爆胎已經沒氣，但駕駛渾然不知的繼續行駛，相當危險，於是鳴笛，請他靠向路邊停車。

黃姓駕駛(39歲)帶著一臉緊張的表情下車，在警方說明後，才驚覺原來是自己的右後車輪已經爆胎，金屬輪框與地面不斷摩擦，轟轟的聲音引起警員注意，才被鳴笛告知停車。

警員隨後協助聯繫鄰近的輪胎行，及時替黃姓駕駛的車換胎。黃向警方表示，一開始遭鳴笛時，透過後照鏡看到警方不停揮手，要求路邊停靠，以為自己是不是做錯了甚麼事，相當緊張的下車，才知道原來是自己沒發現車已爆胎，所幸警員及時發現，不然這車況若開上了快速道路，那後果可不堪設想，心情立刻從緊張轉為感激，謝謝警方的熱心及提醒。

大墩所長曾一峯呼籲民眾，行車前應檢視車輛狀況、補充油料及水箱水，駕駛中若遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角錐示警，同時撥打110由員警到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

黃姓駕駛的右後車輪已經爆胎，但自己卻渾然不知，持續在路上行駛，被警方發現，鳴笛示意靠路邊停車。圖／民眾提供
黃姓駕駛的右後車輪已經爆胎，但自己卻渾然不知，持續在路上行駛，被警方發現，鳴笛示意靠路邊停車。圖／民眾提供
警方隨後協助聯繫鄰近的輪胎行，替黃姓駕駛的車換輪胎，讓黃民遭鳴笛攔下的心情，由緊張轉為感激。圖／民眾提供
警方隨後協助聯繫鄰近的輪胎行，替黃姓駕駛的車換輪胎，讓黃民遭鳴笛攔下的心情，由緊張轉為感激。圖／民眾提供

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