快訊

8年婚爆婚變！王力宏首發聲證實：決定分開生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台2線騎士疑跨越雙黃線 迎面撞上廂型車命危送醫

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑超車時跨越道路中央雙黃線，看到黃姓男子駕駛的廂型車迎面而來，閃避不及，對撞後人車倒地。消防人員趕到時，蘇男已無呼吸心跳，將他送往醫院急救。事故原因由警方調查。

瑞芳警、消今天中午12點多接獲報案，台2線指標76.5K瑞濱路段發生車禍機車騎士受重傷。消防局救護人員抵達現場後，將蘇男送往瑞芳礦工醫院急救。員警到場採證，指揮雙向來車單線通行。

警方對黃男實施酒測，非酒後駕車，另委由礦工醫院對蘇男抽血，檢測體內是否有酒精反應。黃男的廂型車並未安裝行車記錄器，他向員警說，沿台2線往基隆方向行駛，前面突然竄出機車，根本沒有時間反應，迎頭撞上。

蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

車禍 機車騎士

延伸閱讀

影／瑞芳台2線南雅奇岩海域外礁 大浪捲釣客落海搜救中

畫面曝光！無照女騎士跨越雙黃線 擦撞對向騎士 送醫不治

六旬翁跌落大坑邊坡亡 車停奇怪位置檢警相驗查死因

砂石車失控撞進廢棄工廠 桃園大園區3車連撞釀2死4傷

相關新聞

開車突遭警鳴笛要靠邊停 駕駛緊張下車才知事情大條了

黃姓駕駛日前駕車行駛在台中文心路一段上，突然後方聽到警察鳴笛聲大作，發現警方不斷揮手示意，要求他往路邊停靠，他不解的下車...

台2線騎士疑跨越雙黃線 迎面撞上廂型車命危送醫

蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑超車時跨越道路中央雙黃線，看到黃姓男子駕駛的廂型車迎面而來，閃避不及...

農委會：花蓮8死犬隻檢出殺蟲劑 涉動保法最重罰則

花蓮上週發生多隻犬隻死亡，送家畜衛生試驗所採檢胃容物及毒物鑑識。農委會今天表示，9隻死亡犬隻中，8隻有檢出殺蟲劑，列重大...

8旬婦不信老友要20萬救急是詐騙 警陪返家查證嚇到詐團

台中梁姓婦人日前匆忙趕到銀行，臨櫃要解除定存領出20萬，向行員表示自己要領錢借朋友，警方獲報了解後，向梁婦表示這是常見的...

影／布袋港淤沙嚴重 擱淺貨輪解體4個多月未完工

「山寶二號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾4個月，船東找海事公司潛水夫下海，畫夜不停抽油，雖抽光油，解除海...

疑遇地面結霜失足 35歲女山友登玉山南峰墜50米深谷亡

35歲胡姓女子與另名楊姓女友人昨相約攀登玉山群峰，下午時分兩人從圓峰山莊出發前往玉山南峰，胡腳程較快走在前方，兩人相約下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。