台2線騎士疑跨越雙黃線 迎面撞上廂型車命危送醫

蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑跨越道路中央雙黃線，並與對向廂型車相撞受重傷，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝 蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑超車時跨越道路中央雙黃線，看到黃姓男子駕駛的廂型車迎面而來，閃避不及，對撞後人車倒地。消防人員趕到時，蘇男已無呼吸心跳，將他送往醫院急救。事故原因由警方調查。

瑞芳警、消今天中午12點多接獲報案，台2線指標76.5K瑞濱路段發生車禍，機車騎士受重傷。消防局救護人員抵達現場後，將蘇男送往瑞芳礦工醫院急救。員警到場採證，指揮雙向來車單線通行。