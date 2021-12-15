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台2線騎士疑跨越雙黃線 迎面撞上廂型車命危送醫
蘇姓男子今天中午騎機車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，疑超車時跨越道路中央雙黃線，看到黃姓男子駕駛的廂型車迎面而來，閃避不及，對撞後人車倒地。消防人員趕到時，蘇男已無呼吸心跳，將他送往醫院急救。事故原因由警方調查。
瑞芳警、消今天中午12點多接獲報案，台2線指標76.5K瑞濱路段發生車禍，機車騎士受重傷。消防局救護人員抵達現場後，將蘇男送往瑞芳礦工醫院急救。員警到場採證，指揮雙向來車單線通行。
警方對黃男實施酒測，非酒後駕車，另委由礦工醫院對蘇男抽血，檢測體內是否有酒精反應。黃男的廂型車並未安裝行車記錄器，他向員警說，沿台2線往基隆方向行駛，前面突然竄出機車，根本沒有時間反應，迎頭撞上。
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