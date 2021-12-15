8旬婦不信老友要20萬救急是詐騙 警陪返家查證嚇到詐團

台中梁姓婦人日前匆忙趕到銀行，臨櫃要解除定存領出20萬，向行員表示自己要領錢借朋友，警方獲報了解後，向梁婦表示這是常見的詐騙手法，但她仍不相信，直到警方透過梁婦手機向詐騙集團通話，對方嚇得掛斷電話，才讓梁婦恍然大悟，成功阻止一樁詐騙案。

台中市第一警分局於本月10日下午3時許接獲銀行通報，表示有名梁姓婦人(83歲)臨櫃要解除定存，提領20萬現金，她向行員表示，自己有名認識多年的「賴姓友人」，遇到困難要借錢救急。行員擔心梁婦疑似遭到詐騙，想請警方到場協助。

大墩所警員黃品瑜、李漢堂到場瞭解狀況後，向梁婦解釋這是樁詐騙案件，千萬不能領出現金，但梁婦仍不相信，並激動表示自己在銀行等候一下午，終於輪到她了，執意要解除定期存款、提領現金；警員仍擔心她遭詐，便向梁婦提議，陪同她回家確認友人身分，若確定沒問題，就再陪同她到銀行領款。

接著警員透過電話，多次向自稱姓賴的友人連繫，對方聽聞是警方來電，便都急忙想結束通話，當警方更進一步詢問身分證字號時，他更直接掛斷電話。此況才讓梁婦恍然大悟，了解這一切都是詐騙集團慣用的伎倆，頻頻感謝警方與行員的幫忙，才保住她這輩子辛苦攢的辛苦錢。

銀行行員提到，平時警方都有到公司宣導類似案例，且公司亦規定，當發覺民眾有異樣時，必須機警的關懷提問，而梁婦所遇到的情況，就是常見的詐騙手法，因此立即向主管報告並通報警方，所幸成功擋下了這起詐騙案件。