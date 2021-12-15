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影／布袋港淤沙嚴重 擱淺貨輪解體4個多月未完工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

「山寶二號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾4個月，船東找海事公司潛水夫下海，畫夜不停抽油，雖抽光油，解除海洋汙染危機，全部35只貨櫃也吊起，但因商港淤沙嚴重，加上入冬吹東北季風，風浪大，增加貨輪解體困難。

台灣港務公司布袋管理處說，山寶二號從船首拆解已有4塊，目前拆解第五塊，船尾深陷水下7公尺，鏈條穿越船底需10公尺，由於積沙嚴重，先前用抽沙的方式，迴淤不斷效果有限，上周起改用平台船加挖土機挖沙，加上吊車抓沙雙重進行。若天候狀況允許，預估農曆過年前可完成。目前海面上只有駕駛艙露出。

解體工程原定11月完成，布袋管理處說，工程緩慢主因是淤沙嚴重，得不斷挖沙清淤，清淤完又有積沙，加上入冬風浪大，解體工程得看老天臉色，這幾天天晴，施工順利。

8月5日下午，盧碧颱風掀起強風巨浪，往返台灣澎湖之間貨輪「山寶二號」，擱淺布袋商港堤岸，9名船員獲救，貨輪經不起強風巨浪拍打，碰撞消波塊，只剩船首尾浮出海面。海事公司潛水夫下海，抽光油，但泡海水中的29只貨櫃只有前艙10多個貨櫃吊起，澎湖郵局託運的868件掛號信及184件包裹泡湯，郵局依運送契約補償寄件人，再向船公司求償。

山寶二號貨輪上共載運35只裝民生雜貨的貨櫃，貨輪噸位1416噸、船長75.39公尺、船寬12.5公尺、平均吃水3.9公尺，貨輪上柴油13公秉、滑油1600公升抽出；布袋商港北堤岸4年內有3艘貨輪擱淺，都在8月發生，地點也相同。

「山寶二號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾4個月，因商港淤沙嚴重，加上入冬吹東北季風，風浪大，增加貨輪解體困難。圖／布袋管理處提供
「山寶二號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾4個月，因商港淤沙嚴重，加上入冬吹東北季風，風浪大，增加貨輪解體困難。圖／布袋管理處提供
「山寶二號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾4個月，因商港淤沙嚴重，加上入冬吹東北季風，風浪大，增加貨輪解體困難。圖／布袋管理處提供
「山寶二號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾4個月，因商港淤沙嚴重，加上入冬吹東北季風，風浪大，增加貨輪解體困難。圖／布袋管理處提供
「山寶二號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾4個月，因商港淤沙嚴重，加上入冬吹東北季風，風浪大，增加貨輪解體困難。圖／布袋管理處提供
「山寶二號」貨輪8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，至今逾4個月，因商港淤沙嚴重，加上入冬吹東北季風，風浪大，增加貨輪解體困難。圖／布袋管理處提供

嘉義

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