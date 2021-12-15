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疑遇地面結霜失足 35歲女山友登玉山南峰墜50米深谷亡
35歲胡姓女子與另名楊姓女友人昨相約攀登玉山群峰，下午時分兩人從圓峰山莊出發前往玉山南峰，胡腳程較快走在前方，兩人相約下午5點在南峰前三叉路口會合，相約時間已過，楊女遲遲未見胡出現，擔心發生意外晚間8時許報警。
嘉義縣消防局昨晚獲報，出動阿里山分隊2人，聯繫保七總隊第六大隊2人、高雄市消2人、排雲山莊雲豹協作4人等組成12人搜救小組，今天凌晨拂曉前往搜救，7點20分抵達登山口，同時聯繫空勤出動黑鷹直升機沿路搜索。
據了解，空勤部隊今天上午於玉山南峰三角點附近，發現胡女墜落50公尺深谷，明顯死亡，直升機11時16分用吊掛方式，預計將胡女遺體載至高雄，地面搜救部隊獲報後準備返隊。
知情人士透露，玉山南峰近日天氣裝況好，但因海拔高度達3800公尺，推測可能是下午時分地面結霜，導致胡女誤踩失足墜谷；資深登山盧威聿提醒，登山務必著抓地力高登山鞋，事前應充分了解地形氣候，最好攜帶岩盔以保護頭部。
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