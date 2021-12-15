疑遇地面結霜失足 35歲女山友登玉山南峰墜50米深谷亡

胡姓女子昨登玉山南峰，疑似因踩到地面結霜不慎失足墜谷。圖為冬季時玉山南峰，攝於2018年。圖／登山嚮導盧威聿提供

35歲胡姓女子與另名楊姓女友人昨相約攀登玉山群峰，下午時分兩人從圓峰山莊出發前往玉山南峰，胡腳程較快走在前方，兩人相約下午5點在南峰前三叉路口會合，相約時間已過，楊女遲遲未見胡出現，擔心發生意外晚間8時許報警。

嘉義縣消防局昨晚獲報，出動阿里山分隊2人，聯繫保七總隊第六大隊2人、高雄市消2人、排雲山莊雲豹協作4人等組成12人搜救小組，今天凌晨拂曉前往搜救，7點20分抵達登山口，同時聯繫空勤出動黑鷹直升機沿路搜索。

據了解，空勤部隊今天上午於玉山南峰三角點附近，發現胡女墜落50公尺深谷，明顯死亡，直升機11時16分用吊掛方式，預計將胡女遺體載至高雄，地面搜救部隊獲報後準備返隊。