遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

禾馨醫療執行長蘇怡寧。 圖／蘇怡寧提供

媒體報導，創立禾馨醫療集團的醫師蘇怡寧遭父親檢舉逃漏稅，又被父親控告涉及刑法遺棄罪。蘇怡寧今天說，家家有本難念的經，他已隱忍父親情緒勒索多年。

鏡週刊報導，台北地檢署10月底偵辦一起逃漏稅案，醫師蘇怡寧遭檢舉，任職台大醫院期間，為收取新台幣上百萬元顧問費，涉嫌利用胞妹當人頭報稅，躲避政風及稅捐機關調查，而策動檢舉的人就是蘇怡寧的親生父親。

報導指出，不僅如此，蘇怡寧的父親還因不滿蘇怡寧多年未回家看病母，曾在1月控告蘇怡寧涉及刑法遺棄罪；蘇怡寧則寄存證信函要回父母親渡假用的房子反制。

對此，蘇怡寧今天在「蘇怡寧醫師愛碎念 」臉書粉絲專頁發文表示，家家有本難念的經，每個人心中都有一個黑暗的角落，而他最大的黑暗是來自父親，且他從沒想過會有一天需要把這種黑暗讓大家知道。

蘇怡寧說，多年前剛創立診所的時候需要資金，很感謝父親曾支援200萬元，幾年後慧智基因準備要公開發行，雙親對於投資內容完全沒有興趣也不想聽，父親還說錢是他的退休老本，絕對不會投資在子女做生意上，因此當時他就咬牙自己想辦法。

蘇怡寧表示，慧智基因成立上市後，熱衷在買賣股票的父親卻說是自己的公司，要求很多股票，可是當然沒辦法這樣，也沒辦法跟股東交代，於是父親就開始用各種方式來「處理」，提告、發函、檢舉、恐嚇留言，再到動員妹妹一起情緒勒索。

蘇怡寧說，他隱忍多年不願跟父親計較，之前不願意去提這些事情，就是因為這些原本是他的家人，之後他也不想再提。他這麼恨情緒勒索，是因為他遇到的不只是情緒勒索，而是對他整個生活中的勒索。