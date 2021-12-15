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網路交友「泡到小姐」遇恐嚇 桃園男嚇壞險遭詐

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園警分局指出，青溪派出所昨天下午2時許接獲超商店員報案，稱有客人疑似遭詐騙，請員警到場協助處理。

員警抵達現場了解，原來是民眾曾姓男子（59歲）想購買遊戲點數，但因不像一般會買點數的年紀，又一邊講電話一邊操作機台，引起店員注意，聽說他遭到威脅，因而報警。

曾男向警方表示，自己日前透過網路交友認識一名女子，雙方相談甚歡，先是互加Line好友後，對方又要求留下電話號碼後相約見面，但是電話一掛便馬上接到另一名自稱｢兄弟人｣的電話，稱他「泡到自己的小姐，破壞行規」，恐嚇說要找他和家人算帳。

曾男聞言後大驚，為息事寧人，便聽從對方指示到超商購買了3000元遊戲點數，準備傳給對方賠罪，但對方又突然說改為5000元，要求拍攝收據及點數序號、密碼，讓他很為難，才因此被店員察覺。

員警馬上認出是詐騙常見手法，向曾男表示，他所認識的女子根本不存在，大頭貼用的都是從網路上隨便找的漂亮女子照，訊息也是同時發給好幾個人，再藉機要求買點數，不然就出言恐嚇，並安慰曾男「真的沒事」，讓他終於放下心中大石。

警方呼籲，民眾勿輕信網路交友訊息，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，避免成為詐騙案件被害人。

桃園一名男子網路交友卻遭恐嚇，被要求買遊戲點數，經員警提醒，才知原來是遇到詐騙集團。記者楊湛華／翻攝
桃園一名男子網路交友卻遭恐嚇，被要求買遊戲點數，經員警提醒，才知原來是遇到詐騙集團。記者楊湛華／翻攝

詐騙 恐嚇

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