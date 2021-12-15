不放棄！台東轆轆溫泉失聯山友 警消持續搜尋空勤也加入

台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許及羅姓山友不幸遭急流沖走，事發至今第4天，警消今天持續搜救。圖／台東縣消防局提供 台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許及羅姓山友不幸遭急流沖走，事發至今第4天，警消今天持續搜救，空勤總隊也出動黑鷹直升機進行空搜，但截至目前仍未發現2人蹤影。

縣消防局長管建興表示，今天分2梯次進行搜救，第一梯次既10人，以小組搜索轆轆溫泉往上區段及溫泉往下至與第二梯次匯合處區段。第二梯次部分計7人，由初來橋新武呂溪上溯搜索。

他說，搜救人力除警消9人，另也有民間搜救隊員10人加入，空勤總隊台東第三隊出動1架黑鷹直升機進行空中搜尋，中華民國溯溪協會2人使用獨木舟於下游區間搜索。

據了解，許男、羅男及杜男等3名山友，12月10日前往海端鄉大崙溪上游的轆轆溫泉旅遊，原本12日返回，未料，家屬遲未聯繫上3人，擔心發生意外，13日報警處理。