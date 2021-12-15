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不放棄！台東轆轆溫泉失聯山友 警消持續搜尋空勤也加入

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許及羅姓山友不幸遭急流沖走，事發至今第4天，警消今天持續搜救。圖／台東縣消防局提供
台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許及羅姓山友不幸遭急流沖走，事發至今第4天，警消今天持續搜救。圖／台東縣消防局提供
台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許及羅姓山友不幸遭急流沖走，事發至今第4天，警消今天持續搜救，空勤總隊也出動黑鷹直升機進行空搜，但截至目前仍未發現2人蹤影。

縣消防局長管建興表示，今天分2梯次進行搜救，第一梯次既10人，以小組搜索轆轆溫泉往上區段及溫泉往下至與第二梯次匯合處區段。第二梯次部分計7人，由初來橋新武呂溪上溯搜索。

他說，搜救人力除警消9人，另也有民間搜救隊員10人加入，空勤總隊台東第三隊出動1架黑鷹直升機進行空中搜尋，中華民國溯溪協會2人使用獨木舟於下游區間搜索。

據了解，許男、羅男及杜男等3名山友，12月10日前往海端鄉大崙溪上游的轆轆溫泉旅遊，原本12日返回，未料，家屬遲未聯繫上3人，擔心發生意外，13日報警處理。

關山警分局及消防大隊昨天前往搜救，途中遇到其中一位同行受傷，且迷途的杜男，他向搜救人員表示，在11日溯溪途中，許、羅2人不幸遭急流沖走。而警消目前正全力搜救中，失聯家屬期盼有好消息。

空勤總隊台東第三隊也出動黑鷹直升機進行空搜，但截至目前仍未發現失聯2人蹤影。圖／空勤總隊提供
空勤總隊台東第三隊也出動黑鷹直升機進行空搜，但截至目前仍未發現失聯2人蹤影。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 溯溪

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