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影／獨居兒突傳「亂碼」訊息 家人隔3天報警才知出狀況

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子獨居、患有高血壓，他在10日時因腦中風在廁所昏倒，昏倒前以手機傳訊給母親，但陳母收到的訊息僅有注音符號，以為是「亂碼」簡訊，不以為意，但因連續3天都沒有陳的訊息，陳的胞姊前往查看，發現有異報警，警方翻牆進屋，協助陳姊開門後，發現陳已倒臥在廁所，幸好緊急送醫後，撿回一命，未釀憾事。

台中市第二警分局立人所在13日下午接獲陳姓女子報案，因弟弟已有多日未聯繫家人，而弟弟住處圍牆大門深鎖，但使用的機車仍在家中，研判弟弟可能在家出了問題，請求警方協助，警員周錦賢、蘇建瑜與警專實習生林裕霖赴現場協處，但陳女表示，沒有弟弟圍牆大門鑰匙，只有房屋大門鑰匙。

警方見圍牆高約2公尺，幸好警專實習生林裕霖身高近180cm，經陳女同意後，林翻牆進入屋內後，協助開啟圍牆大門，隨後陳女再持鑰匙開啟房屋大門進入屋內，發現弟弟已倒臥廁所內，趕緊通知救護車將陳女弟弟送醫。

據查，陳女弟弟年約50歲、患有高血壓、一人獨居在北區的住處，陳女弟弟在案發前3天，曾經傳一封只有零星注音符號的簡訊給陳母，但家人不以為意，但事隔多日後，一直沒有陳的消息，才到陳住處查看，陳女弟弟在經緊急開刀後，撿回一命。

第二警分局長陳家銘呼籲，當民眾遇到緊急狀況時，請保持冷靜，第一時間莫驚慌，可撥打110報案專線，警察定會盡其所能給予關懷和協助，以同理心處事，讓民眾感受警察的敬業與用心。

台中市陳姓男子10日因腦中風在住處廁所昏倒，陳昏倒前有傳送亂碼簡訊求助，但家人不以為意，家人隔3天才報警，幸好陳送醫後撿回一命。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子10日因腦中風在住處廁所昏倒，陳昏倒前有傳送亂碼簡訊求助，但家人不以為意，家人隔3天才報警，幸好陳送醫後撿回一命。圖／第二警分局提供

警察 獨居

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