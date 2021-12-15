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中警值勤車禍身亡 市警局辦告別式頒三等楷模獎章

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局警員韓勤在本月1日值勤時車禍身亡，台中市警局成立治喪委員會協助家屬辦理後事，昨天在台中市生命禮儀管理處辦告別式，並頒三等楷模獎章、證書給家屬。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員韓勤在本月1日值勤時車禍身亡，台中市警局成立治喪委員會協助家屬辦理後事，昨天在台中市生命禮儀管理處辦告別式，並頒三等楷模獎章、證書給家屬。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員韓勤在本月1日騎機車值勤時，行經中清果菜市場附近，撞上違規橫越雙白線的轎車身亡，得年40歲，台中市警局成立治喪委員會，協助家屬處理喪葬、撫卹及後續關懷家屬事宜，昨天在台中市生命禮儀管理處舉辦告別式，並依依獎章條例，頒發三等楷模獎章1枚、獎章證書1幀給家屬，現場官警都對韓的逝世感到不捨、哀戚。

台中市第六警分局表示，分局警員韓勤在今年1日下午4時許，因執行勤務發生交通事故，致頭部顱內出血送往中港澄清醫院急救，經警察局局長蔡蒼柏協請院方全力搶救無效，在2日1時31分辭世，得年40歳。韓在職時熱忱待人，積極進取，深受民眾肯定、長官信任、袍澤愛戴，是長官與同事眼中認真進取的好警察，噩耗傳來，袍澤同淒，其犠牲奉獻精神將永存人間，並為全體警察人員典範。

第六警分局指出，台中市警局立即成立治喪委員會，全力協助處理喪葬、撫卹及後續關懷家屬事宜，並於昨天下午2時，於台中市生命禮儀管理處懷義廳舉行告別式，以警旗覆蓋靈柩，表彰韓故員任職期間的貢獻，場面備極哀榮，並於追思公奠後，隨即發引台中市東海火化場火化。

第六警分局說，韓故員生前堅守崗位，盡忠職守，勇於任事，忠勤勤務之風範，堪為楷模，行政院依獎章條例特頒給三等楷模獎章1枚及獎章證書1幀，並請台中市警局副局長林國清代為轉頒予韓故員家屬，以表彰功蹟；其於執行勤務中，恪盡職守，戮力於公，是警界棟材，犧牲奉獻的精神，堪為全體警察人員的典範，特以警察最高榮譽，覆蓋警旗一面，以慰在天之靈；台中市警局、所屬警察機關各級長官及同仁與各界人士，對韓故員因公執行勤務不幸離世的忠勇事蹟，都深感不捨與感傷。

台中市第六警分局警員韓勤在本月1日值勤時車禍身亡，台中市警局成立治喪委員會協助家屬辦理後事，昨天在台中市生命禮儀管理處辦告別式，並頒三等楷模獎章、證書給家屬。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員韓勤在本月1日值勤時車禍身亡，台中市警局成立治喪委員會協助家屬辦理後事，昨天在台中市生命禮儀管理處辦告別式，並頒三等楷模獎章、證書給家屬。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員韓勤在本月1日值勤時車禍身亡，台中市警局成立治喪委員會協助家屬辦理後事，昨天在台中市生命禮儀管理處辦告別式，並頒三等楷模獎章、證書給家屬。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員韓勤在本月1日值勤時車禍身亡，台中市警局成立治喪委員會協助家屬辦理後事，昨天在台中市生命禮儀管理處辦告別式，並頒三等楷模獎章、證書給家屬。圖／第六警分局提供

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