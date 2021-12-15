中警值勤車禍身亡 市警局辦告別式頒三等楷模獎章

台中市第六警分局警員韓勤在本月1日值勤時車禍身亡，台中市警局成立治喪委員會協助家屬辦理後事，昨天在台中市生命禮儀管理處辦告別式，並頒三等楷模獎章、證書給家屬。圖／第六警分局提供 台中市第六警分局警員韓勤在本月1日騎機車值勤時，行經中清果菜市場附近，撞上違規橫越雙白線的轎車身亡，得年40歲，台中市警局成立治喪委員會，協助家屬處理喪葬、撫卹及後續關懷家屬事宜，昨天在台中市生命禮儀管理處舉辦告別式，並依依獎章條例，頒發三等楷模獎章1枚、獎章證書1幀給家屬，現場官警都對韓的逝世感到不捨、哀戚。

台中市第六警分局表示，分局警員韓勤在今年1日下午4時許，因執行勤務發生交通事故，致頭部顱內出血送往中港澄清醫院急救，經警察局局長蔡蒼柏協請院方全力搶救無效，在2日1時31分辭世，得年40歳。韓在職時熱忱待人，積極進取，深受民眾肯定、長官信任、袍澤愛戴，是長官與同事眼中認真進取的好警察，噩耗傳來，袍澤同淒，其犠牲奉獻精神將永存人間，並為全體警察人員典範。

第六警分局指出，台中市警局立即成立治喪委員會，全力協助處理喪葬、撫卹及後續關懷家屬事宜，並於昨天下午2時，於台中市生命禮儀管理處懷義廳舉行告別式，以警旗覆蓋靈柩，表彰韓故員任職期間的貢獻，場面備極哀榮，並於追思公奠後，隨即發引台中市東海火化場火化。